Rassismus von Staats wegen

Beste Freunde: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP (Mitte), sein Vize Heinz-Christian Strache (r.) von der rechten FPÖ und der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) am 5. Juli in Wien Foto: Hans Punz/APA/dpa

Mit einem Schwerpunkt zu Österreich und dem Titel »Wo Rassismus Regierungslinie ist« erschien in diesen Tagen die Sommerausgabe des Antifaschistischen Infoblatts (AIB). In dem Land ist seit Dezember 2017 erneut eine Regierung aus der konservativen ÖVP und der extrem rechten FPÖ an der Macht. Anders als im Februar 2000, als diese Konstellation für erhebliche Proteste in der Alpenrepublik sorgte, gibt es gegen die neue ÖVP-FPÖ-Regierung unter Führung von Kanzler Sebastian Kurz inzwischen nur noch wenig Protest, und in die Politik der Europäischen Union ist sie bestens integriert – auch dank der Rechtsentwicklung in Ländern wie Italien, Ungarn und nicht zuletzt in Deutschland, wo die Politik des Nachbarlandes Innenminister Horst Seehofer (CSU) als Vorbild dient. Im Jahr 2000 hatte es noch EU-Sanktionen gegen Österreich gegeben, und auf den Straßen Wiens hatten große Demonstrationen stattgefunden.

Eines machen die Beiträge innerhalb des AIB-Schwerpunkts an verschiedenen Stellen deutlich: Die ÖVP-FPÖ-Koalition gibt Vollgas beim Umbau der österreichischen Gesellschaft nach ihren ideologischen Vorstellungen. Davon sind nicht nur die erklärten Gegner der FPÖ wie Antifaschistinnen und Antifaschisten oder Migrantinnen und Migranten betroffen, sondern auch die Bevölkerungsgruppen, die im vergangenen Jahr die FPÖ gewählt haben. Die Einführung des Zwölfstundentages und der 60-Stunden-Woche ist nur der offensichtlichste Ausdruck der neoliberalen Politik der Regierung. Mit einem Rammbock geht es an den korporatistischen österreichischen Sozialstaat. Dies müsste eigentlich ein gefundendes Fressen für eine parlamentarische Opposition sein. Doch von der sozialdemokratischen SPÖ kommt wenig grundsätzliche Gegenwehr. Und die außerparlamentarische Opposition ist im traditionell recht autoritär strukturierten Österreich schwach. So stellte eine vom FPÖ-Innenministerium initiierte polizeiliche Razzia beim Verfassungsschutz Anfang März gegenüber den Sicherheitsbehörden klar, wer jetzt das Ruder in der Hand hat. Ähnliches geschieht bei den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten.

Die Rechtsentwicklung zeigt sich auch in neuen Presseerzeugnissen, nicht nur in Österreich. Im Infoblatt stellt das antifaschistische Aktionsbündnis »Köln gegen rechts« mit dem aus Leverkusen stammenden Arcadi-Magazin eine »Bravo für Identitäre« vor. Zum Herausgeberkreis gehören AfD-Politiker aus dem Rheinland, Mitglieder der AfD-Jugendorganisation »Junge Alternative« und Burschenschafter. Ein wichtiges Anliegen ist ihnen der Kampf gegen »Genderwahn« und Feminismus. Im Ressort »Gesellschaft« geht es in der Publikation um die rechte Beschäftigtenvereinigung »Zentrum Automobil«, die bei den vergangenen Betriebsratswahlen bei deutschen Fahrzeugherstellern angetreten war – allerdings mit trotz großer medialer Aufmerksamkeit mäßigem Erfolg.

In weiteren Beiträgen im Heft geht es um gewalttätige Neonaziorganisationen in den USA und dem Prozess um den fremdenfeindlichen Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn vor 18 Jahren.