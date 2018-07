Dach überm Kopf für Menschen ohne Bleibe

Einer von 500 Verkäufern mit der Februarausgabe von Hinz und Kunzt Foto: Markus Scholz/dpa

Sie sind Hamburgs Kämpfer für die mehr als 2.000 Obdachlosen der Stadt: das Team des 1993 gegründeten Straßenmagazins Hinz und Kunzt, mit mehr 50.000 Exemplaren und rund 500 Verkäufern nach eigenen Angaben auflagenstärkstes der rund 50 Straßenmagazine Deutschlands. Jetzt erfüllt sich für die Magazinmacher, die ihr Produkt in zu kleinen Räumlichkeiten in der City gestalten, ein Traum. Sie bekommen ein neues Domizil, wie Hinz und Kunzt Ende vergangener Woche auf seiner Homepage berichtete.

Nach jahrelanger Suche nach einem Grundstück ist man im sogenannten Stiftsviertel des Bahnhofsquartiers St. Georg fündig geworden. Dort will die Amalie-Sieveking-Stiftung, die betreutes Wohnen für Menschen ab 60 Jahren anbietet, zwei Häuser abreißen und durch barrierefreie Gebäude ersetzen. Dabei entsteht Platz für den Hinz und Kunzt-Neubau, der bis Mitte 2020 fertig sein soll. In den unteren zwei Stockwerken sollen Redaktion, Vertrieb, Verwaltung und die drei Sozialarbeiter einziehen, in den oberen Stockwerken Wohnungen für Verkäufer des Magazins entstehen.

Neben der Amalie-Sieveking-Stiftung hilft bei dem Projekt noch eine zweite Stiftung, die Mara-und-Holger-Cassens-Stiftung. Sie wird das Grundstück in Erbpacht übernehmen und das Haus an die gemeinnützige Verlags- und Vertriebs GmbH vermieten. »Die Arbeit von Hinz und Kunzt haben meine verstorbene Frau und ich seit Jahren schon für wichtig gehalten«, sagte Immobilienkaufmann Holger Cassens am Montag gegenüber jW. Er sei froh, mit Hilfe der Amalie-Sieveking-Stiftung das Gebäude errichten zu können.

Hamburg ist die Großstadt mit den meisten Stiftungen. Nach Angaben des Bundesverbandes deutscher Stiftungen haben dort rund 1.400 rechtsfähige Stiftungen ihren Sitz. In der Hansestadt hat »Wohltätigkeit« Tradition, wobei die Hamburger »Pfeffersäcke«, wie Heinrich Heine sie einst mit beißendem Spott titulierte, natürlich immer darauf achten, ihren Schnitt zu machen. Angesichts der vom früheren Ersten Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) gnadenlos exekutierten »Schuldenbremse« könnten viele soziale Projekte ohne Zuwendungen Dritter heute nicht mehr existieren.

Straßenmagazine vereinen mehrere Vorzüge in sich. Die Obdachlosen, die sie etwa vor Läden oder auf Wochenmärkten verkaufen, erhalten einen Teil des Erlöses – bei Hinz und Kunzt sind es 1,10 von 2,20 Euro. Das regelmäßige Verkaufen des Magazins gibt dem Tag der Verkäufer Struktur und noch wichtiger: Sie werden beachtet und von Kunden als Menschen angesprochen. Schließlich berichten die Magazine vom harten Alltag auf der Straße und sind in den Städten eine Lobby für die Obdachlosen.

Für Stephan Karrenbauer, seit 25 Jahren Sozialarbeiter bei Hinz und Kunzt, ist der Neubau ein erster Schritt zur Verwirklichung eines Planes, wie er im Gespräch mit jW erklärte. Seine Idee: Einrichtungen schaffen, er nennt sie Ankunftshäuser, in denen Obdachlose, die aus anderen deutschen Städten oder aus dem Ausland nach Hamburg kommen, betreut werden und so viel Deutsch lernen, dass sie sich selbständig um Jobs bewerben können.