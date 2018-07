Für sichere Fluchtrouten

In Berlin beteiligten sich nach Angaben der Initiative »Seebrücke« rund 12.000 Menschen an dem Protest Foto: Joerg Carstensen/dpa

Allein in Berlin sind am Sonnabend 12.000 Menschen auf die Straße gegangen, um die Diffamierung von Aktiven zu demonstrieren, die Geflüchtete vor dem Ertrinken retten. Zugleich forderten sie sichere Wege nach Europa für Menschen in Not. Nach Angaben des Bündnisses »Seebrücke«, das zu Demonstrationen in mehreren deutschen Städten aufgerufen hatte, beteiligten sich an Kundgebungen in Hannover und Bremen weitere 3.000 Personen. Außerdem fanden Aktionen in Frankfurt am Main, Heidelberg, Leipzig und München statt.

Die Initiative »Seebrücke« entstand spontan, nachdem das Rettungsschiff »Lifeline« der gleichnamigen Organisation mit 234 Flüchtlingen an Bord Ende Juni eine Woche lang daran gehindert worden war, einen Hafen anzulaufen. Die Demonstrationen am Sonnabend sollen nach Angaben des Bündnisses den Auftakt für ein »langfristiges Engagement« bilden, das »über die Grenzen Deutschlands hinausgeht«.

Auch in Italien haben am Sonnabend Tausende Menschen in vielen Städten ein Zeichen gegen das Sterben im Mittelmeer gesetzt, wie der Deutschlandfunk berichtete. Auf öffentlichen Plätzen fanden sie sich zusammen, viele trugen rote T-Shirts. Mit der Aktion »#maglietterosse« (rote T-Shirts) sollte unter anderem an die Kinder erinnert werden, die vor einigen Tagen vor der libyschen Küste ertrunken waren. Diese hatten rote T-Shirts getragen. Die Eltern hatten sie ihnen in der Hoffnung angezogen, dass sie damit im Notfall besser im Meer gefunden und gerettet werden könnten, berichtete die Nachrichtenagentur KNA. Auch der 2015 ertrunkene dreijährige Aylan Kurdi trug ein rotes T-Shirt.

An der Aktion, die auch über die Onlinedienste Facebook, Twitter und Instagram im Internet läuft, beteiligen sich auch Prominente wie der Popstar Eros Ramazzotti und der Journalist und Autor Roberto Saviano. Initiator von »#maglietterosse« ist laut KNA der im Kampf gegen die Mafia aktive Priester Luigi Ciotti. Sich in die Lage anderer zu versetzen, sei der erste Schritt zur Schaffung einer gerechteren Welt, erklärte er. Es reiche allerdings nicht, rote T-Shirts zu tragen. Es gehe darum, Widerstand zu organisieren.

Der Chef der EU-Grenzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, berichtete derweil im Interview mit der Welt am Sonntag, es entstehe gerade eine neue Hauptroute nach Europa. Sie führe von Marokko über das westliche Mittelmeer nach Spanien. »Wenn Sie mich fragen, was meine größte Sorge derzeit ist, dann sage ich Spanien«, sagte er. Leggeri, der Frontex seit 2015 leitet, forderte eine schnelle Umsetzung der EU-Pläne, Lager für Geflüchtete in Afrika zu errichten, damit niemand mehr davon ausgehen könne, dass er nach seiner Rettung nach Europa gebracht werde.

Am Sonnabend bargen Seenotretter erneut rund 150 Menschen von fünf Booten, wie die Nachrichtenagentur Europa Press meldete. Die Menschen aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara seien in die spanische Region Andalusien gebracht worden. (AFP/dpa/jW)