Bevormundung ist allgegenwärtig

Viel hat sich in den letzten 20 Jahren nicht verbessert: Fereshta Ludin am Donnerstag in Stuttgart Foto: Marijan Murat/dpa

Der Begriff »Kopftuchstreit« ist untrennbar mit dem Namen Fereshta Ludin verbunden. Das Land Baden-Württemberg hatte der Grund- und Hauptschullehrerin afghanischer Herkunft 1998 den Eintritt in den Schuldienst versagt, weil sie ihr Kopftuch auch im Unterricht tragen wollte. Daraufhin zog Ludin bis vor das Verfassungsgericht und scheiterte dort im Jahr 2003 mit ihrer Klage. Die Debatte, die dadurch ins Rollen kam, hält bis heute an.

Nach 20 Jahren »Kopftuchstreit« wurde am Donnerstag in Stuttgart Bilanz gezogen: Die unfreiwillige Protagonistin Fereshta Ludin, die Sozialwissenschaftlerin Gökce Yurdakul und der Staatsrechtler Hans Markus Heimann trafen sich in der dortigen Landeszentrale für politische Bildung. Heimann beleuchtete die verschiedenen Urteile, die es seit 2003 zu dem Thema gegeben hat. Das jüngste habe das Verfassungsgericht 2015 gefällt: »Es hat entschieden, dass ein pauschales Verbot ohne Betrachtung des Einzelfalls nicht geht«, so Heimann. Das Gericht habe die positive Religionsfreiheit des Einzelnen höher bewertet als die staatliche Neutralitätspflicht. In den Jahren zuvor hatten viele Bundesländer noch Kopftuchverbote für den Schuldienst erlassen. Diese sind seit 2015 obsolet, die Länder justieren seither ihre Gesetze nach.

Zwar verbinde sie mit Baden-Württemberg noch immer Heimatgefühle, sagte Ludin. Andererseits sei das Land für sie mittlerweile ein Symbol der Diskriminierung geworden. »Die ganze Geschichte hat mir einige Wege versperrt«, sagte die Lehrerin. Ihre Ziele habe sie nicht verwirklichen können: im Staatsdienst zu sein und mit Jugendlichen zu arbeiten. Denn Ludin, die heute an einer privaten Berliner Grundschule unterrichtet, wäre lieber Hauptschullehrerin geworden. Dennoch freue sie sich, dass Kopftuch tragende Musliminnen in Baden-Württemberg heute wieder an staatlichen Schulen unterrichten können, auch wenn es nur wenige Fälle sind. Offizielle Zahlen gibt es nicht.

Ludin rekapitulierte die Situation vor 20 Jahren. Damals hätten die Republikaner im Stuttgarter Landtag ein flächendeckendes Kopftuchverbot gefordert. Seither habe sich der öffentliche Diskurs weiterentwickelt. »Man redet heute etwas mehr mit den Betroffenen als früher«, sagte Ludin. Doch noch immer würden Kopftuchträgerinnen bevormundet. Die Debatten seien oft entwertend: Als Muslima werde man nicht ernst genommen, wahlweise als Bedrohung oder als vom islamischen Patriarchat Unterdrückte dargestellt, die es zu befreien gilt. Kopftücher seien indes weder Kleidungsvorschriften von Männern noch ein Schutz vor deren Blicken. »Frauen haben die unterschiedlichsten Gründe, ein Kopftuch zu tragen«, betonte Ludin. Das könnten kulturelle, religiöse oder modische sein. Kopftücher seien Teil der persönlichen Identität und der eigenen Entwicklung.

Eine Gruppe von Sozialwissenschaftlern um Gökce Yurdakul fordert indes die Abschaffung aller Kopftuchverbote. Trotz des Urteils von 2015 gibt es mittlerweile neue Verbote, die Mitarbeiter von Gerichten betreffen. Entscheidungen dieser Art verstießen gegen die Gleichstellung der Frau, gegen die Religionsfreiheit und beschränkten die ökonomische Freiheit der Betroffenen, so das Urteil der Wissenschaftler. Neben der Abschaffung plädieren sie für die aktive Bekämpfung der Diskriminierung von Musliminnen, für mehr Forschung über das Thema und für die Förderung der Teilhabe muslimischer Frauen. Yurdakul bezeichnete die Debatte in Deutschland als widersprüchlich: »Man sieht das Kopftuch einerseits als Bedrohung oder als Symbol für die Unterdrückung der Frau. Andererseits treffen die Verbote ausschließlich Frauen.« Studien würden zeigen, dass sich viele Musliminnen aus freien Stücken entscheiden, ein Kopftuch zu tragen, so die Sozialwissenschaftlerin.