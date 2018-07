»Staatliches Rachebedürfnis noch nicht gestillt«

Gut dokumentiert und schlecht aufgearbeitet: Polizeigewalt während des G-20-Gipfels Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

In wenigen Tagen jähren sich der G-20-Gipfel von Hamburg und der Protest dagegen zum ersten Mal. Aus diesem Anlass organisiert die Interventionistische Linke ein »Festival der grenzenlosen Solidarität«, das am Donnerstag begann. Was ist geplant?

Wir feiern den Jahrestag mit Podien und Vorträgen, Filmvorführungen, einer Radtour und einer Demo zum Knast, in dem noch immer G-20-Gegner sitzen. Der Höhepunkt wird ein großer Demo-Rave am Samstag sein. Das Festival haben wir nicht alleine geplant, sondern gemeinsam mit einem Bündnis aus Organisationen, die letztes Jahr zum Gipfel mobilisiert hatten.

Wie lief die Mobilisierung bislang?

Das Festival ist vor allem für Hamburg von Bedeutung. Überregional wird am gleichen Wochenende zur Großdemo gegen das neue NRW-Polizeigesetz nach Düsseldorf mobilisiert. Es wird mit den G-20-Proteste argumentiert, um die Straf- und Polizeigesetze zu verschärfen und das Außerkraftsetzen von Grundrechten ideologisch vorzubereiten. Dagegen gehen wir nächsten Samstag sowohl in Hamburg als auch in Düsseldorf auf die Straße.

Blicken wir zurück. »Internationale Gipfel sind stets auch Gipfel des Sicherheitswahnsinns und der Repression« heißt es im Aufruf zum Festival. Was bedeutete das vor einem Jahr in Hamburg?

Wir wussten, dass der Gipfel in einer Metropole wie Hamburg nur möglich wird, wenn man die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung denen von Donald Trump oder Recep Tayyip Erdogan unterordnet. So war es auch: Die Stadt wurde zur Kulisse der Gipfelinszenierung, Menschen haben nur gestört. Wir mussten Militarisierung, die Aufhebung unserer politischen Rechte und völlig enthemmte Polizeigewalt ertragen, die nur mit Glück keine Toten gefordert hat. Das staatliche Rachebedürfnis gegenüber allen, die sich dagegen gewehrt haben, ist immer noch nicht gestillt. Leute, die in der Nähe von brennenden Autos oder geplünderten Läden gewesen sein sollen, werden in der ganzen Republik gejagt. Einsatzleiter Hartmut Dudde und Exbürgermeister Olaf Scholz (SPD), die für diesen Anschlag auf die Demokratie verantwortlich sind, wurden auch noch befördert. Man muss Konsequenzen ziehen und sie absetzen, Aufklärung betreiben, ohne der Polizeipropaganda eine Bühne zu geben, und die Verfahren gegen Polizisten führen, statt sie allesamt einzustellen.

Der Dokumentarfilm »Hamburger Gitter« zeigt, dass der Gipfel an der Elbe vor allem ein willkommener Anlass war, um Repressionen auszubauen. Sehen Sie das auch so?

Nein. Die Proteste wurden genutzt, um linke Zentren in jeder Kleinstadt medial anzugreifen und unverhältnismäßig harte Strafen großteils wegen Lappalien zu verhängen. Bestimmt hat die Polizei sich auch über neues Spielzeug gefreut. Willkommen waren die Proteste aber nicht, es wurde ja alles dafür getan, sie von vornherein zu unterbinden. Es gibt Tausende Zeugen, die in Hamburg gesehen haben, wie es um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bestellt ist. Senat und Polizei sind mit einem massiven Vertrauensverlust konfrontiert. Dass jetzt in Hamburg die Kennzeichnungspflicht der Polizei zur Debatte steht, ist ein Eingeständnis dieses Problems.

Was bedeutet es für die Linke, wenn herrschende Kreise sie zur Zielscheibe machen und weder Gesetz noch Gerichte sie vor offenbar völlig außer Rand und Band geratenen Repressionsorganen schützen?

Die autoritäre Rechtsentwicklung ist eine europäische und globale. Sie hat wenig mit G 20 zu tun, sondern viel mit der AfD im Bundestag, der Orbanisierung Europas und einer immer weniger sichtbaren linken Alternative. Die G-20-Proteste waren ein Meilenstein der deutschen Protestbewegung, weil es die ersten waren, die massenhaft unter diesen Bedingungen stattfanden. Wir werden uns auch in Zukunft daran erinnern, dass es möglich ist, den Ausnahmezustand zurückzuweisen. Wenn die Zeiten rauher werden, hilft nur eins: zusammenhalten und nicht umfallen.