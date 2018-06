Nicht nur die zweite Geige

Wartet noch auf eine Wiederentdeckung: Friedrich Engels Foto: Gemeinfrei via Wikimedia Commons

Die Texte von Karl Marx erleben derzeit anlässlich seines 200. Geburtstages eine nicht ganz so überraschende Renaissance und gleichzeitig wunderliche Uminterpretationen. Sein Freund und politischer Weggefährte Friedrich Engels harrt noch einer solchen Wiederentdeckung. Es ist daher verdienstvoll, dass der Papyrossa-Verlag kürzlich ein vor allem für jüngere Leser nützliches Werk des marxistischen Politologen Georg Fülberth über Friedrich Engels herausgebracht hat.

Gleich vorab – der biographische Abschnitt macht den kleineren Teil des Buches aus und konzentriert sich in erster Linie auf die späten Lebensjahre von Engels. Sein aktives Mitwirken an der Revolution von 1848/49 in den Reihen der badisch-pfälzischen Revolutionsarmee wird nur kurz erwähnt. Auch das Kennerlernen von Marx und Engels, das eine lebenslange Freundschaft einleitete, schildert der Autor überaus knapp. Fülberth geht es als profundem Kenner der Texte von Marx und Engels vor allem um die Herausbildung der politischen Ansichten von Engels. Wie konnte der rheinländische Fabrikantensohn zu einem führenden Theoretiker der sich herausbildenden Arbeiterbewegung werden? Das Buch ist in erster Linie ein populärwissenschaftlich verfasster Beitrag zur Theorie­geschichte.

Fülberth schildert zutreffend, dass sich zuerst Engels mit seiner frühen Schrift »Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie« auf das Gebiet der Ökonomiekritik begab und seinen Freund Marx überhaupt erst auf dieses Thema aufmerksam machte. Die Kritik der politischen Ökonomie wurde dann zu Marx› Hauptbetätigungsfeld – Engels hielt sich zurück und begnügte sich mit der Rolle der zweiten Geige. Wobei sowohl Marx als auch Engels sich in erster Linie als Akteure politischer Auseinandersetzungen verstanden und oftmals die Arbeit an theoretischen Schriften zugunsten politischer Betätigung zurückstellten. Engels übernahm dabei, um seinen Freund Marx zu entlasten, den Großteil ihrer politischen Korrespondenz. Diese Belastung und die von ihm nach dem Tod von Marx übernommene Herausgabe des zweiten und dritten »Kapital«-Bandes führten wohl dazu, dass das von Engels geplante Buch über die Grundlagen des historischen Materialismus in den Anfängen steckenblieb und nur wenige Kapitel fertiggestellt wurden. Für Fülberth ist der fragmentarische Charakter der letzten Schriften von Engels eine der Ursachen für die späteren Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen marxistischen Strömungen. Fülberth betont allerdings, dass auch die Kritik der politischen Ökonomie von Marx unvollendet geblieben ist und zu seiner Zeit auch nicht vollendet werden konnte.

Der Autor liefert gegen Ende des Buches die Kurzbiographien einiger Schüler und Weggefährten von Friedrich Engels, die sich von der revolutionären Arbeiterbewegung losgesagt hatten. Fast alle von ihnen sind heute vergessen. Die derzeitige bürgerliche Wirtschaftswissenschaft charakterisiert Fülberth unter Berufung auf verschiedene Texte von Marx und Engels als »Vulgärökonomie«. Dem kann man nur zustimmen.