Eine vertane Chance

»Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig.« Aus dem Schwur von Buchenwald, gesprochen auf der Trauerkundgebung des Lagers am 19. April 1945

Die Historikerin Sonia Combe hat ein Buch über das Konzentrationslager Buchenwald geschrieben.¹ Sie beschäftigt sich darin mit dem Kampf der Häftlinge um das Überleben in einem Lager, das dazu ausersehen war, seine Insassen durch Arbeit zu töten, indem man sie in Rüstungsbetrieben und in einem Steinbruch bis zum letzten Atemzug schuften ließ. »Vernichtung durch Arbeit« nannten es die Faschisten. Beschönigend als Arbeitslager bezeichnet, war es eine Mordfabrik, in der sich Nazideutschland seiner Gegner und kritischen Geister – in erster Linie Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter – entledigte, nicht ohne sie vorher bis auf den letzten Blutstropfen auszubeuten. Aber auch Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle und Kriminelle wurden hier eingesperrt. Mehr als 56.000 Häftlinge wurden in Buchenwald unweit von Weimar ermordet.

Am 16. April 2018 erschien in der jungen Welt ein Beitrag von Sabine Kebir (»Wahrheiten aus der Grauzone«) zu Combes Buch. Vieles, was Sabine Kebir schreibt, findet meine Zustimmung. Aber bei manchen Fragen komme ich zu anderen Ergebnissen. Das scheint mir gerade bei diesem ideologisch schwer befrachteten Thema nicht verwunderlich. Ich möchte hier einige Aspekte hervorheben, die es mir schwer machen, Combes Buch positiv zu beurteilen.

Der Titel des Buches »Ein Leben gegen ein anderes« ist eine Feststellung die zunächst irritiert, aber durch den Untertitel »Der ›Opfertausch‹ im KZ Buchenwald und seine Nachgeschichte« wird die Richtung deutlicher: Opfertausch als lebensrettende Methode, bei der man dem einen das Leben rettet, indem man einem anderen dasselbe nimmt? Deutsche Historiker »entdeckten« diese Methode bei kommunistischen Funktionshäftlingen (Kapos) im KZ Buchenwald, angewandt, um Ihresgleichen zu retten und Missliebige zu töten, so der Vorwurf.

Das »Buchenwaldkind«

Die Rettung des »Buchenwaldkindes« Stefan J. Zweig durch kommunistische Häftlinge beschreibt Combe in ihrem Buch so: »Dieser war am 25. September 1944 im Alter von dreieinhalb Jahren von kommunistischen Häftlingen vor dem Abtransport nach Auschwitz gerettet worden, indem sie seinen Namen von der Deportationsliste gestrichen hatten. Der Sinto Willy Blum, ein Jugendlicher im Alter von 16 Jahren hatte seine Stelle eingenommen.«² Diese Darstellung führte unmittelbar zum Kampfbegriff »Opfertausch«, der in sich selbst bereits das moralisch fragwürdige des Tuns trägt. Leider wird er nicht besser dadurch, dass man ihn in Anführungszeichen steckt. Hier liegen bereits die ersten Stolpersteine für die wahrlich anspruchsvolle Aufgabe: Kann man vorurteilsfrei an dieses Problem herangehen, wenn man sich von Beginn an des Vokabulars derjenigen bedient, deren Urteil über den »Opfertausch«, die Opfer und die Täter bereits feststeht?

Combe breitet eine Fülle von Material aus. Sie hat zahlreiche Interviews geführt. Ein Name fehlt. Warum hat sie kein Interview mit Stefan J. Zweig geführt? Sie teilt zwar mit, dass dieser in Wien lebt, warum es aber zu keiner Begegnung gekommen ist, darüber erfährt man nichts. Gerade Stefan J. Zweig hätte es verdient, dass man ihn nicht erneut zum Objekt einer Studie oder eines Buches macht, sondern selbst sprechen lässt. Zweig ist seit Jahrzehnten Zielscheibe derjenigen, die nachweisen wollen, dass Eigennutz und Rache und nicht Solidarität und Menschenliebe die Triebkräfte der Häftlinge waren, die ihn vor dem Tod in Auschwitz bewahrten. Er – und niemand andereres – strengte gegen den Leiter der Gedenkstätte Buchenwald einen Prozess wegen der Verwendung des Begriffs »Opfertausch« im Zusammenhang mit seiner Person an.

Combe spricht unkommentiert vom Mythos des »Buchenwaldkindes«. Ist das Buchenwaldkind eine Erfindung? Sind die Umstände seiner Rettung erlogen? Sie schwächt ab, interpretiert, zweifelt an – aber sie distanziert sich nicht. Für sie ist das Leben Stefan J. Zweigs das Ergebnis des Todes von Willy Blum – arrangiert durch buchhalterische Tricks von roten Kapos.

Stefan J. Zweig hat ein Buch über sich und seinen Vater Zacharias Zweig geschrieben.³ Aus ihm kann man alles erfahren über das Schicksal der Familie Zweig – von denen zwanzig Menschen Hitlers Mordmaschine nicht überlebten – bis hin zur Rettung von Vater und Sohn durch Häftlinge in Buchenwald. Hat sich Frau Combe nicht gefragt, warum dieses Buch von keinem Verlag angenommen wurde und schließlich im Eigenverlag erschien? Ist dieses Buch keine verlässliche Quelle? Ist Sonia Combe nicht aufgefallen, dass in ihrem vielzitierten Kogon-Bericht⁴ kein Wort zu Zacharias und Stefan J. Zweig steht? Ist es ein Zufall, dass ausgerechnet das Dokument, welches beweist, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Streichung des Buchenwaldkindes von der Transportliste und dem »Hinzufügen« von Willy Blum gibt, von den Erfindern des »Opfertauschs« nicht herangezogen wurde, obwohl es im Archiv der Gedenkstätte Buchenwald vorhanden ist? In diesem Schreiben vom 23.9.1944 bestätigt der Lagerarzt⁵, »die Häftlinge 41923/47 Bamberger, W. und 74254/47 Blum Willy wollen auf Transport mit ihren Brüdern, wogegen keine Bedenken bestehen.«

Es fällt schwer, an ein Versehen zu glauben. Man hätte auch Stefan. J. Zweig fragen können.⁶

Kogons Vorwort

Eugen Kogon schrieb den »SS-Staat« – eine überarbeitete Fassung seines erst 1996 von dem Historiker David A. Hackett herausgegebenen und im Auftrag des US-Geheimdienst verfassten »Buchenwald-Reports«⁷ – nicht schon im Lager, wie Sonia Combe irrtümlicherweise schreibt, sondern erst 1946. Dabei wurden die Einzelberichte, die im Report noch einzelnen Häftlingen namentlich zugeordnet waren, im Gesamtkontext der Beschreibung des Systems der deutschen Konzentrationslager aufgelöst. Kogon schildert die Verfahrensweise ausführlich im Vorwort zur ersten Ausgabe des Buches »Der SS-Staat«. Sein Bemühen um die Glaubwürdigkeit seiner Darstellungen veranlasste ihn, das Manuskript für ihn wichtigen Häftlingen vorzulesen:

»Jeder von uns hatte große Lagererfahrung: Fünf Jahre Haftzeit war unser Minimum, wir waren ›von unten aufgestiegen‹, zum Teil unter mühseligsten Umständen, allmählich aber in Positionen gelangt, die uns Einblick und Einfluss zugleich gebracht hatten. Beides war immer gefährlich gewesen, besonders da niemand von uns der ›Prominenten‹-Schicht des Lagers angehört hatte; keiner von uns war korrupt, keiner mit irgendwelchen Lagerschandtaten befleckt. Um gewisse Befürchtungen zu zerstreuen, der Bericht könnte sich zu einer Art Anklageschrift gegen führende Lagerinsassen gestalten, las ich ihn Anfang Mai 1945, soweit er damals bereits fertiggeschrieben war – es fehlten von insgesamt zwölf nur mehr die letzten zwei Kapitel –, einer Gruppe von 15 Männern vor, die entweder der illegalen Häftlingslagerleitung angehört hatten oder für bestimmte politische Häftlingsgruppen repräsentativ waren. Sie billigten den Inhalt als zutreffend und objektiv.«⁸

Bei aller Detailtreue, die Sonia Combe sonst an den Tag legt, ist es doch eine Unterlassung, wenn sie außer Walter Bartel und Ernst Busse die anderen Teilnehmer der Gruppe, denen Kogon sein Manuskript des obengenannten Buchenwald-Reports (nicht das des SS-Staats!) vorlas, nicht nennt. Unter den darin gesammelten Berichten standen nämlich in der Regel noch die Namen der Verfasser. Neben den Kommunisten, die an dieser Vorlesung Kogons teilnahmen, waren noch vertreten: der Sozialdemokrat Heinz Baumeister, der ukrainische Komsomolzenführer Boris Danilenko, der Zentrumspolitiker Werner Hilpert, der russische Kriegsgefangene A. Kaltschin, der Sozialist Ferdinand Römhild und der Sozialdemokrat Ernst Thape.

Als hätte Kogon geahnt, was 50 Jahre später mit dem Untergang der DDR möglich wurde: Die Diskreditierung des Antifaschismus in der DDR als verordnet und die Verunglimpfung des Widerstandskampfes im KZ Buchenwald als »beinahe kriminell«. Seit 1977 (45. Auflage) fehlt genau dieses Vorwort mit der obengenannten Aufzählung im »SS-Staat«.

Zwei deutsche Diktaturen

Ähnlich unkritisch zeigt sich Combe, wenn sie von »zwei deutschen Diktaturen« schreibt. Hatte die DDR nicht alles moralische Recht, aus der Erfahrung der gerade beseitigten faschistischen Diktatur einen Staat auf deutschem Boden zu schaffen, der eben den Antifaschismus – mit seiner konsequenten Ablehnung des Faschismus – zu seiner Grundlage machte? Standen nicht an vorderster Stelle genau diejenigen, die den deutschen Konzentrationslagern entronnen waren? Die DDR wurde doch erst gegründet, nachdem in Fortsetzung der alten Traditionen des Deutschen Reiches die Bundesrepublik gegründet worden war. Wie kommt Combe zu der Erkenntnis, in der DDR-Rezeption der Lagergeschichte habe es nur Helden und Henker gegeben? Der leichtfertige Umgang mit bereits negativ besetzten Begriffen ist ein durchgehendes Ärgernis ihres Buches.

Völlig daneben liegt sie, wenn sie meint, die DDR-Führung habe der physisch und moralisch am Boden liegenden Bevölkerung gewissermaßen eine stillschweigende Übereinkunft vorgeschlagen, »wenn sie ihr Gesellschaftsprojekt akzeptierte und mittrug, sollten die Naziverbrechen ausschließlich auf die BRD zurückfallen«⁹. Die Zahlen verurteilter Nazi- und Kriegsverbrechern in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR (1945–1990 insgesamt 12.890) kann man nachlesen. Dass außerdem 390.478 Nazis aus führenden Positionen entfernt wurden, ist ebenfalls belegt. Wie kann man angesichts dieser Zahlen von einer »Übereinkunft« sprechen?

Und was soll man davon halten, wenn Combe eine Behauptung Marcel Reich-Ranickis über Bruno Apitz, dieser sei ein Schriftsteller ohne Talent, unkommentiert wiedergibt? Combe selbst bezeichnet den Roman »Nackt unter Wölfen« in seltsamer Diktion als nicht völlig verfehlt, ein Buch, das in einer Gesamtauflage von drei Millionen Exemplaren erschien ist. Dass sich auch der ehemalige Buchenwaldhäftling und Schriftsteller Jorge Semprún 2004 zu der Aussage hinreißen ließ, »›Nackt unter Wölfen‹ ist kein Buch, das ist keine Literatur, das ist gar nichts«, bedeutet doch nur, dass die Tatsache, Häftling in Buchenwald oder anderswo gewesen zu sein, nicht einschließt, fortan immer recht zu haben.

Fehlende Quellen

Es hat den Anschein, dass Frau Combe bei der Wahl ihrer Quellen den Schwerpunkt auf ihrer Meinung nach unbelastete Zeugen legt. Belastet sind für sie offensichtlich Quellen mit kommunistischem Hintergrund. Selbst ihrem Landsmann und Buchenwaldhäftling Marcel Paul, Kommunist und Mitglied des Internationalen Lagerkomitees (ILK) misstraut sie und ringt sich halbherzig dazu durch, anzuerkennen, dass Marcel Pauls Rechtschaffenheit außer Zweifel zu stehen scheint. Immerhin hat dieser dem späteren Gründer des größten französischen Rüstungskonzerns Marcel Dassault in Buchenwald das Leben gerettet. Dass das allerdings keine Einzelleistung Marcel Pauls zur Rettung eines anderen Franzosen war, sondern auf einen Beschluss des ILK zur Rettung von 46 Häftlingen zurückging, die von der SS ermordet werden sollten, erwähnt sie nicht.

Bei der Recherche für ihr Buch ist ihr eigenartigerweise eine weitere wichtige Quelle entgangen: der Bericht des Internationalen Lagerkomitees Buchenwald vom April/Mai 1945. Entstanden unmittelbar nach der Befreiung des Konzentrationslagers, ohne ideologische Einflüsse von »außen«, weder von der Moskauer KPD-Führung, noch von den Russen, noch von den US-Amerikanern. Sie hätte ihn finden können, denn er wird einige Male im erstmals 1960 erschienenen und seitdem mehrmals neu aufgelegten DDR-Standardwerk »Buchenwald – Mahnung und Verpflichtung« erwähnt, zu dessen internationaler Redaktion neben Walter Bartel auch der Résistance-Kämpfer und Kommunist Pierre Durand gehörte, der bis 2001 Vorsitzender des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos war. Durand wird in Combes Buch nicht genannt. Er hatte am 19. April 1945 den Schwur von Buchenwald in französischer Sprache verlesen. Der Bericht des Lagerkomitees, der gleichzeitig mit dem »Buchenwald-Report« Kogons entstand und bereits 1945 veröffentlicht wurde, geht auch auf das Krankenrevier und die dort praktizierten Methoden des organisierten Widerstands ein, einschließlich des Austauschs von Kranken im Block 61, dem »Block des Todes«. Dazu wurde ein kollektiver Beschluss gefasst, der unter anderen folgende Punkte enthielt:

»Zu diesem Austausch sollen vorzüglich ehemalige SS-Freiwillige oder Spitzel der SS oder Verräter herangezogen werden, die von ihren Landsleuten auf Grund der bei den Effekten gefundenen Nazilegitimationen festgestellt wurden. (…) Alle von der SS mit der Strafe des Erschießens oder Erhängens bedrohten Häftlinge werden, soweit wie möglich, im Block 61 aufgenommen, ihre Identität mit der von wirklich Verstorbenen vertauscht und sie unter neuem Namen am anderen Tag entlassen.«¹⁰

Auch in »Buchenwald – Mahnung und Verpflichtung« sind in den Berichten vieler Häftlinge die Methoden zur Rettung beschrieben worden – aber eben nicht als »Opfertausch«!

Der Kampf der Politischen gegen den Terror der SS und der BVer (d. h. den mit der SS kollaborierenden Berufsverbrechern) wurde mit aller Härte bis hin zur Tötung von Spitzeln und Verrätern geführt. Moralisierende Maßstäbe an damaliges Handeln anzulegen ist nicht nur abwegig, sondern auch überheblich und unterschlägt, dass sich das »Rechtssystem« der inneren Häftlingsselbstverwaltung unter dem Druck der äußeren absoluten Rechtlosigkeit des Herrschaftssystems der SS im Lager herausbilden musste. Dadurch luden natürlich alle verantwortlichen Häftlinge eine ungeheure moralische Verantwortung auf sich. Unter der Voraussetzung, dass sie hofften, das Lager lebend zu verlassen, hätte es nur die Alternative gegeben, sich einer Einbeziehung in jede Funktion der Häftlingshierarchie zu enthalten. Aber auch dieses Recht hatten die Häftlinge nicht. Das gilt auch für Eugen Kogon als Schreiber des ersten Lagerarztes und SS-Sturmbannführers Erwin Ding-Schuler, zu dem Kogon, wie er selbst bekundet, ein fast vertrauensvolles Verhältnis aufbaute. Diese Stellung ermöglichte ihm 1944 bei der Rettung von drei englischen Geheimdienstmitarbeitern vor dem sicheren Tod zu helfen. Niemand ist bisher auf die Idee gekommen, Kogon aufgrund dieser »Nähe« zu Ding-Schuler eine Kollaboration mit der SS zu unterstellen, um sich persönliche Vorteile wie z. B. das Überleben zu verschaffen.

Kollegial statt kritisch

Wie unkritisch Combe ihren deutschen Historikerkollegen gegenübertritt, wird deutlich, wenn sie dem Spezialisten für die Repression in der DDR Karl Wilhelm Fricke attestiert, ihm seien die Namen Ernst Busse und Erich Reschke unbekannt gewesen.¹¹ Beide wurden vom NKWD 1951 aufgrund von Denunziationen – und nicht aufgrund von Geständnissen – zu lebenslanger Lagerhaft verurteilt. Nur Erich Reschke überlebte. Busse starb 1955 in Workuta. Fricke hat in antikommunistischer Tradition diese beiden einfach nicht zur Kenntnis genommen. Beide waren ja trotz Lagerhaft Kommunisten und keine DDR-Dissidenten. Den Dissidenten Hans Joachim Schädlich kennt Fricke natürlich. Dieser musste in seinem Roman »Anders« einige Stellen über den »Opfertausch« in Buchenwald im Ergebnis einer Klage von Stefan J. Zweig streichen.

Dem eigentlichen Erfinder des antikommunistischen Kampfbegriffs »Opfertausch«, dem Historiker Lutz Niethammer, tritt Combe ebenfalls mehr kollegial als kritisch gegenüber und verteidigt ihn gegen »die professionellen Sachwalter der Antifaschismus-Doktrin des untergegangenen SED-Staates«,¹² die sich durch Niethammer in ihrem Lebenswerk verunglimpft sahen. Als Repräsentant dieser Sachwalter nennt sie ausgerechnet Emil Carlebach, der sich jahrelang gerichtlich gegen »Mordvorwürfe« zur Wehr setzen musste. Sein Pech war, dass man immer wieder versuchte, ihn zur Strecke zu bringen, weil er bis an sein Lebensende seinen Idealen treu blieb.

Im »Buchenwald-Report« (wortgleich bei Kogon und im ILK-Bericht) findet sich eine bemerkenswerte Aussage von Emil Carlebach: »Der Kampf gegen die SS für unsere Erhaltung konnte nicht orthodox oder liberal, zionistisch oder sozialistisch geführt werden, es ergab sich von selbst nur eine Möglichkeit: Zusammenschluss aller Widerstandswilligen auf dem Boden des Antifaschismus.«¹³

Walter Bartel drückte das 1948 auf dem Buchenwaldtag so aus: »Wir haben uns unseren Kampf nicht durch Parteibrillen oder Dogmen führen lassen. Wir fragten nur eines: Bist du bereit, mitzukämpfen, dann sei unser Mitstreiter. Bist du bereit, mit uns zu handeln, dann komm zu uns. Uns interessiert nicht, welcher politischen Auffassung, welcher Weltanschauung du außerhalb des Zaunes oder außerhalb der Kampfbereitschaft warst. Daraus ergeben sich für uns damals und heute sehr ernsthafte Schlussfolgerungen.«¹⁴

Sind das Haltungen von »kommunistischen Betonköpfen«, die ihre Stellung in Buchenwald dazu nutzten, um Abweichler von der kommunistischen Linie zur Strecke zu bringen, wie der von Combe zitierte Buchenwaldhäftling Ernst Federn behauptet?

Mit dem Untergang der DDR musste von Seiten der Sieger erneut gegen ihre »unverbesserlichen Anhänger« gekämpft werden, die nicht davon abließen sich auf den antifaschistischen Gründungskonsens der sozialistischen Republik zu berufen. Aus dem Gründungskonsens musste ein Gründungmythos, ja ein »verordneter Antifaschismus« werden. Erfüllten die daran beteiligten Historiker damit nicht einen politischen Auftrag, den der ehemalige Bundesjustizminister Klaus Kinkel die »Delegitimierung der DDR« nannte?

Gesäuberter Antifaschismus

Seitdem ist eine Flut von Schmähschriften gegen alle Arten von Antifaschisten erschienen. Lutz Niethammer erfüllte dann endlich mit großem Einsatz den Wunsch der Antikommunisten, indem er den Antifaschismus in der DDR solange »säuberte«, bis Kurt Schumachers »rotlackierte Faschisten« darunter hervorkamen. Doch dieser Sieg, wahrlich eines Pyrrhos würdig, erweist sich als trügerisch und gleichzeitig gefährlich, »entlarven« Niethammer und Co doch damit auch Eugen Kogon als Handlanger der »roten Kapos« von Buchenwald. Sie entziehen letztlich allen Bürgern der ehemaligen und jetzigen Bundesrepublik Deutschland die Legitimation, sich in ihrem antifaschistischen Bemühen auf Eugen Kogons »Der SS-Staat« berufen zu können und nicht auf die jetzt obsolete DDR-Rezeption. Was dann noch übrig bleibt, ist eine Bundesrepublik Deutschland als ökonomischer, juristischer und politischer Nachfolger des »Dritten Reiches«.

Sonia Combe hatte als Französin die Möglichkeit, sich aus den »innerdeutschen Querelen« um Buchenwald herauszuhalten und diese quasi aus neutraler Sicht zu beleuchten. Diese Chance hat sie leider nicht genutzt. Parallel zur Überhöhung des Antifaschismus in der DDR spricht sie von einer Überhöhung der Résistance in Frankreich. Gerade die Résistance – unter Beteiligung der Kommunisten – war es doch, die Frankreichs Ehre gerettet hat, nachdem Landesverräter wie Philippe Pétain sie bereits an Hitlerdeutschland verkauft hatten.

Die Gräben von damals sind eben nicht zugeschüttet oder eingeebnet. Wer auf welcher Seite steht, ist unschwer zu erkennen. Stefan J. Zweig spricht es trotzig aus: »Wir alle waren Rote Kapos in Buchenwald.«¹⁵ Sonia Combe hat mit ihrem Buch leider kein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Chance, es anders und besser zu machen als Niethammer und seine Mitstreiter, ist vertan. Combes Wunsch nach einem europäischen Erinnerungsort bleibt Illusion. Der Weg, Buchenwald zu einer antikommunistischen Wallfahrtstätte zu machen, ist bereits beschritten. Ihr Buch wird daran nichts ändern. Der Schwur von Buchenwald ist noch nicht erfüllt.

