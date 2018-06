Protest gegen patriarchale Justiz

Ob Saray Güven von ihrem Expartner ermordet wurde - worauf alle Indizien hindeuten - oder ob es »Totschlag aus Eifersucht« war, wie die Staatsanwaltschaft meint, darüber wird demnächst eine Kammer am Landgericht Darmstadt entscheiden. Feministinnen beobachten den Prozess Foto: Christoph Schmidt/dpa

Seit dem 5. Juni steht Hayreddin T. vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in dem Verfahren am Landgericht Darmstadt vor, Saray Güven brutal getötet zu haben. Die Anklage lautet jedoch nicht auf Mord, sondern auf Totschlag aus Eifersucht.

Zum vierten Prozesstag am vorigen Freitag waren wie zu den vorangegangenen Terminen Vertreterinnen von Frauenvereinen gekommen. Denn von Anfang an hat sich ihnen der Eindruck aufgedrängt, dass hier ein geplanter Mord als spontane Beziehungstat verharmlost werden soll. Für die Feministinnen auf den Zuschauerbänken ist der Tod der Mutter dreier Töchter Folge einer Ideologie, in der Frauen als Besitz betrachtet werden, womit Gewalt gegen sie gerechtfertigt wird.

Am 20. August 2017 war die 47jährige aus Bockenheim, einem Stadtteil von Frankfurt am Main, plötzlich spurlos verschwunden. Zwei Wochen später wurde ihr lebloser Körper zufällig in einem Waldstück nahe Münster, einer Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg, gefunden. Laut Anklage soll T. sie am 20. August vor ihrer Wohnung abgepasst und sie in seinem Auto verschleppt haben. Mit dem Medikament Clozapin soll er sie betäubt und dann vergewaltigt, »mit scharfer Gewalt« gegen Hals und Kopf geschlagen und dabei getötet haben. Güven wurde von ihrer Schwester als vermisst gemeldet, denn sie war nicht zu einer Verabredung gekommen. Das habe nicht zu ihr gepasst, sie sei stets zuverlässig gewesen, sagte die Schwester am 15. Juni vor Gericht.

Der Angeklagte bestreitet die Tat. Güven hatte den 52jährigen drei Monate vor ihrem Tod kennengelernt. Das Verhältnis zu ihm habe sich aber »zunehmend schwieriger« gestaltet, so die Schwester in ihrer Zeugenaussage. Auch nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft soll sich Hayreddin T. »besitzergreifend« verhalten und ihr in aggressiver Weise nachgestellt haben. Die Schwester berichtete, Güven habe geäußert, sie fühle sich von T. verfolgt, und den Verdacht geäußert, dass ihr Handy von anderen Personen benutzt worden sei.

Die Mobiltelefone von Opfer und Verdächtigem waren kurz nach Güvens Verschwinden in der Nähe eines Badesees bei Rodgau nahe Frankfurt ausgeschaltet worden. Hayreddin T., gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag, wurde Ende August im französischen Colmar verhaftet.

Im Gerichtssaal saßen am 15. Juni unter anderem Mitglieder des »Roza Kurdischen Frauenrats Darmstadt« und des »Amara Frauenrats Frankfurt«. In einer Erklärung der Vereine heißt es, die »Gerichte des Systems« hätten Frauenmörder »schon immer geschützt«. Sultan Cicek von der »Initiative Migrantinnen Darmstadt« kritisierte im Gespräch mit jW, die Kammer gehe mit »männlicher Denkperspektive an den Fall heran«.

Tatsächlich ordnete das Gericht eine Untersuchung mit Hilfe von DNA-Proben an, um herauszufinden, ob Güven mehr als einen Liebhaber hatte. Richter Volker Wagner zeigte ein Foto »aus glücklichen Tagen«, auf denen T. mit Güven zusammen abgebildet ist. Weiter sprach er von Videos, die Intimitäten zeigen, von gegenseitig verschickten Liebeserklärungen etc. Die Prozessbeobachterinnen monierten deshalb, es gehe ständig um die Vorgeschichte des Opfers, nie um die des Beschuldigten.

Dabei deutet einiges darauf hin, dass T. Verbindungen zu islamistischen Kreisen hatte. So sagte berichtete Güvens Schwester aus, der 52jährige habe ihr gegenüber erwähnt, dass seine Tochter mit einem Anhänger des »Islamischen Staates« zusammen sei. Staatsanwalt Nico Kalb versicherte im Gespräch mit jW, er ermittle in alle Richtungen. Auf einen Facebook-Post angesprochen, in dem ein Mann die Erwartung geäußert hat, dass das Gericht »auch den Hinweisen auf eine Verwicklung des türkischen Geheimdienstes MIT« nachgehe, sagte Kalb, er habe den Verfasser als Zeugen geladen, dieser habe jedoch bislang nicht reagiert.