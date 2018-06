Werbewirtschaft droht Privatsendern

Weniger Zuschauer bedeuten geringere Werbeeinnahmen. Das bringt Privatsender in Existenznot Foto: Monika Skolimowska/dpa

Am Montag veröffentlichte die Organisation »Werbungtreibende im Markenverband« (OWM) sieben Kritikpunkte. Darin werden unter anderem zu hohe Preise für Werbespots und sinkende Reichweiten im TV-Bereich angesichts stärker werdender Konkurrenz durch digitale Anbieter beklagt. Das klingt nach einer energischen Abmahnung.

Reklame und Fernsehen galten jahrzehntelang als ein Traumpaar. Doch in der zunehmend digitalisierten Medienwelt scheint das allmählich zum Auslaufmodell zu werden – ebenso wie es derzeit bereits die Branche der Printmedien bei ihren Bemühungen zu spüren bekommt, wichtige Anzeigenkunden zu halten oder gar neue zu gewinnen. Die wichtige Lobbyorganisation der werbetreibende Wirtschaft hat damit ihre bereits mehrfach geäußerte Unzufriedenheit bekräftigt und vor allem die deutschen TV-Privatsender ins Visier genommen.

»Die Zuverlässigkeit von TV als wichtigstes Reichweitenmedium nimmt immer weiter ab, während die Kosten für die werbenden Unternehmen deutlich steigen«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag den OMW-Verbandsvorsitzenden Uwe Storch. Verluste beim jüngeren Publikum – also der ominösen Gruppe jener Personen zwischen 14 und 49 Jahren –, das für die Werbewirtschaft angeblich besonders interessant ist, scheinen deutlich: 160 Minuten pro Tag schauten sie im vergangenen Jahr fern – 2016 waren es nach Angaben der für diese schwierige Aufgabe zuständigen Ermittler von Media Control noch 171 Minuten.

Den kritisierten Sendern, die ihre Existenz auf Werbeeinnahmen stützen und deshalb möglichst hohe Reichweiten vorweisen müssen, ist die Entwicklung bewusst. Fernsehen stehe vor großen Veränderungen, sagte Andreas Kühner, Kommunikationsleiter der Marketingorganisation Screen­force. Trotzdem gebe es kein anderes Medium, das zu einem Zeitpunkt so viele Menschen erreiche. In ihrem Kerngeschäft investierten die Sender in diesem Jahr rund acht Milliarden Euro. Der Schwerpunkt bei der Produktion liege dabei auf »Deutscher Fiction« und Serien sowie lokalen Inhalten.

Bei der Branchenveranstaltung »Screenforce Days« in Köln wollten die Privatsender die Höhepunkte der kommenden TV-Programmsaison ab Herbst am Mittwoch und dem heutigen Donnerstag präsentieren. Rund 2.000 Fachbesucher, die später Werbung bei den Sendern schalten sollen, wurden dazu erwartet. Und immerhin: Bei der Verkaufsshow für die Werbeindustrie sollte auch die Rockband Mando Diao auftreten. (dpa/jW)