Paquita ist ein Star

Die spanische Kommunistin Paquita Martín (91) begeistert auf Youtube junge Leute Foto: Youtube.com/Izquierda Unida

Wie erreicht man junge Wähler, von denen es heißt, dass sie oft unpolitisch sind und nur bei Youtube herumhängen? Genau dort, vermutete man in Spaniens Partei Vereinigte Linke (»Izquierda Unida«; IU). Als erste politische Organisation des Landes hat die IU eine Serie für Jugendliche auf der zum Alphabet-Konzern – eher bekannt durch das Tochterunternehmen Google – betriebenen Plattform produziert. Die Protagonistin der Serie, Paquita Martín, ist 91 Jahre alt. Vor ein paar Monaten war sie plötzlich populär geworden, als sie in einer TV-Sendung über die Rentenproblematik aus dem Publikum einen dort auftretenden Experten fragte: »Warum müssen Frauen weniger Rente haben? Ich bin 90 Jahre alt, aber ich bin nicht dumm«, so Señora Martín mit Selbstvertrauen. Ihr Auftritt wurde Tausende Male im Internet verbreitet, ihre neu gewonnenen Fans kürten die Frau zur »Super Paquita«.

Anlass für die IU, sie zu engagieren, war auch die bemerkenswerte Biographie der Frau. Und sie ist im hohen Alter noch ebenso fit und kämpferisch ist wie einst. »Super Paquita« heißt denn auch die Serie, produziert von jener linken Plattform, in der die Kommunistische Partei Spaniens stärkste Kraft ist. Der Plot beleuchtet das Leben und die politischen Ansichten von Paquita Martín. In den verschiedenen Folgen prangert sie nicht nur die heutigen prekären Arbeitsbedingungen, die niedrigen Renten oder den viel zu schwachen sozialen Widerstand der Bevölkerung an, sondern erzählt auch, wie sie politisiert wurde: »Im Jahre 1934 ging ich zu meiner ersten Demonstration und habe bis heute damit nie aufgehört.«

Mit Paquita haben die Auftraggeber der Serie eine bislang auf nationaler Ebene völlig unbekannt gebliebene treue Aktivistin der PCE entdeckt. So berichtet sie aus eigener Erfahrung vom Leben im Bürgerkrieg, von den »schwarzen Todeslisten« der Franco-Faschisten, auf die sie und ihre Familie gesetzt worden waren. Und sie erinnert an ihren Lebensgefährten, der in der Luftwaffe der Spanischen Republik als Pilot kämpfte. Der sei nach dem Sieg des Putschistenregimes unter dem General und Diktator Francisco Franco für zwanzig Jahre im Gefängnis verschwunden. Sie jedoch habe gewartet und konnte mit 49 Jahren ihre große Liebe heiraten. Eine tatsächlich filmreife Geschichte.

Paquita Martín ist noch so engagiert wie eh und je: »Ich möchte, dass Spanien endlich aufwacht«, sagt sie in einem der ein bis zwei Minuten langen Videos, die im lockeren Stil von Youtubern gedreht wurden. Es sind Puzzleteile, aus denen Paquitas Weisheit ebenso wie ihre fast jugendliche Unbekümmertheit deutlich werden: »Der Klassenkampf existierte immer, und es wird ihn weiter geben.« Sie drängt darauf, dass alle Arbeiter »ihre Rechte« einfordern, sonst »werden sie es sehr schlecht haben«. Die Protagonistin weiß sich mit ihren jugendlichen Zuschauern in einem Boot, sie hat wie sie »kein Kapital«: »Also müssen wir von unsere Arbeit leben.«

Die IU hofft, über den Videokanal möglichst den ganzen sozialen Sektor zu erreichen, dessen Angehörige üblicherweise Youtube, Instagram und Snapchat intensiv nutzen. Diese Jugendlichen ziehen Seiten und Apps vor, auf denen sie eher mit Bildern und Videos konfrontiert werden als mit Texten. Eine Umfrage des Instituts »Pew Research Center« von April zeigte, dass mehr als 80 Prozent der Teenager eher bei Youtube zu finden sind als sonst irgendwo im Web.

»Mama, ich möchte Youtuber werden«, könnte der neue Slogan lauten. So wie früher die Mütter fürchten mussten, dass ihre Kinder unbedingt »Künstler« oder »Journalisten« werden wollten, schlagen sie sich derzeit mit dem Problem herum, dass der Nachwuchs als »Influencer« im Google-Imperium Karriere und Geld machen will. In den sehr wohl geordneten Weiten des Youtube-Dschungels erwartet sie eine Zuschauermenge in Millionenzahl, wobei es zumeist Jugendliche sind, die sich die Videos reinziehen. Lange war das ein Geschäft auf Gegenseitigkeit von Machern und Werbekunden. Die Nutzerzahlen explodierten, Zeitungen und TV-Sendungen waren »out«.

Bekannte Youtuber konnten durchaus Millionen verdienen. Aber wie im sonstigen realen Leben ist das nur wenigen vergönnt. Im vergangenen Jahr verließen viele mächtige Werbepartner das Videoportal. Denn ihre Werbespots liefen im Zusammenhang mit Videos, in denen sexuelle Handlungen oder Gewalt gezeigt wurden oder die den Terrorismus verherrlichten. Youtube war bis dahin kaum imstande, die Millionen von Videos zu kontrollieren, die Menschen selbst produzierten und ins Netz stellten. Das änderte sich 2017, als Kontrollmechanismen eingeführt wurden. Und es führte dazu, dass mancher Influencer/User weniger Geld für seine Videos bekam.

Die spanische Serie ist deshalb eine Ausnahmeerscheinung, denn sie wurde im Auftrag einer Partei erstellt und von Profis gedreht. Viele Youtuber wollen zwar weiterhin interessante Videos produzieren. Aber weniger Anzeigen und weniger Besucher führen dazu, dass man weniger Geld dafür bekommt. Ausgerechnet ein Deutscher möchte das nun ändern und hat eine »Youtube Union«, eine Art Gewerkschaft, ins Leben gerufen. Jörg Sprave hat gute Gründe: Seine Videos auf englisch zum Thema Waffentechnik werden regelmäßig von fast zwei Millionen Abonnenten angeschaut.