Ein schwieriges Verhältnis

Seit August 2017 steht die 1.200 Mann starke »NATO-Battlegroup Lithuania« in Litauen. In Estland, Lettland und Polen sind weitere Kampfverbände stationiert – eine Litauerin während der Militärübung »Eisernes Schwert« mit US-Soldaten in Visaginas (26.11.2016) Foto: Gemeinfrei /U. S. Marine Corps Photo / Sgt. Kirstin Merrimarahajara

Wir dokumentieren im folgenden ein leicht gekürztes und bearbeitetes Kapitel des in diesen Tagen im Berliner Phalanx-Verlag erscheinenden Buches »Aufmarschgebiet Baltikum« von Ralf Rudolph und Uwe Markus. Wir danken den Autoren und dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Das Ende der UdSSR nahmen die Balten bereits als Außenstehende wahr. Zwar existierten noch vielfältige wirtschaftliche Verflechtungen, aber politisch ging man getrennte Wege. Daher waren die drei baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen nie Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Sie betrachteten sich als jeweils identisch mit den vor 1940 existierenden selbständigen baltischen Staaten.

Die Volkswirtschaften der baltischen Staaten konnten nach der Wiedererlangung ihrer Unabhängigkeit 1991 einen starken Zufluss ausländischer Investitionen verbuchen. Führend war und ist Estland, das pro Kopf die höchste Summe an Direktinvestitionen verzeichnete. Die Kapitalanleger kamen vor allem aus Skandinavien (71 Prozent der ausländischen Direktinvestititionen in Estland, 35 Prozent in Lettland, 45 Prozent in Litauen). Firmen aus dem Norden engagierten sich vorwiegend in der Informations- und Telekommunikationsbranche, im Finanzsektor sowie im Einzelhandel. Von den ausländischen Investoren gingen für die Modernisierung der baltischen Volkswirtschaften wichtige Innovationsimpulse aus.

Fest in ausländischer Hand

Auf dem Gebiet des Finanzwesens agieren die Swedbank und die Hansapank SEB aus Schweden sowie die AS SEB Pank aus Finnland. Die Konzerne If aus Schweden, Ergo aus Deutschland und Nordea aus Finnland beherrschen die Versicherungsbranche. Den Energiesektor dominieren Shell und Statoil aus Großbritannien und den Niederlanden sowie Eon, Ruhrgas, Fortum und Gasprom aus Deutschland, Finnland und Russland. Telia-Sonera aus Schweden/Finnland, Eesti Telekom und Tele 2 aus Schweden haben den Telekommunikationsmarkt untereinander aufgeteilt. Und die Textilbranche ist in den Händen von Textil Toloram und Household Textiles aus Singapur, Teila-Sonera aus Schweden/Finnland, Baltex 2000 und Boras Wafveri aus Schweden. Bei der Produktion von Baustoffen geht nichts ohne Atlas-Nordic Cement und Kunda Nordic Tsement aus Finnland. Auch die Holzverarbeitung ist fest in ausländischer Hand: Tolaram aus Singapur, Horizon, Veneer Group und Balti Spoon aus den USA machen die Geschäfte im Baltikum. Auf dem Nahrungsmittelmarkt haben sich HK Ruokatalo und Rakvere Lihakombinaat (Fleischprodukte) aus Finnland, Olvi und Le Cog (Getränke), Carlsberg und Saku (Brauereien) sowie Procordia Food und Poltsamaa Felix (Konserven) aus Schweden etabliert.

Das Bruttosozialprodukt der Estnischen Sowjetrepublik war am Ende der Sowjetzeit eines der höchsten in der UdSSR. Durch ein gut durchdachtes Kreditsystem konnte die Bevölkerung recht schnell auf westliche Produkte zugreifen. Auch die Kommunalwirtschaft wurde nach westlichem Vorbild umorganisiert. Der Kern der estnischen Städte wurde restauriert und strahlt im alten Glanz. Damit unterscheidet sich das Land deutlich von anderen ehemaligen Sowjetrepubliken.

Nach der Wiedererlangung der Selbständigkeit organisierte Estland sein Gemeinwesen nach skandinavischem Vorbild, mit flachen Hierarchien, großer Transparenz der staatlichen Verwaltung und moderner Kommunikationstechnik. Jedoch trägt die Wirtschaft des Landes im Vergleich zu den skandinavischen Nachbarn, die auf die soziale Marktwirtschaft setzen, stark marktliberale Züge.

Estland wurde am 29. März 2004 NATO-Mitglied. Die estnische Bevölkerung hatte zudem am 14. September 2003 in einem Referendum mit nur 66,9 Prozent der Stimmen (bei einer Wahlbeteiligung von 64 Prozent) den Beitritt zur Europäischen Union befürwortet. Das war die niedrigste Zustimmungsrate aller EU-Neumitglieder. Am 1. Mai 2004 wurde Estland in die EU aufgenommen, am 1. Januar 2011 führte das Land als erster der baltischen Staaten den Euro ein. Obwohl Estland zu den baltischen Staaten gehört, fühlen sich die meisten Esten den Finnen näher als den Letten und Litauern. Die 85 Kilometer Entfernung zwischen Tallinn und Helsinki sind in 90 Minuten mit der Fähre zu schaffen, und sprachlich gibt es nur geringe Unterschiede. Auch die Kulturen sind sehr ähnlich.

Lettland und Litauen traten ebenfalls 2004 der NATO bei und wurden im selben Jahr Mitglieder der EU. Lettland führte am 1. Juli 2014 den Euro ein, Litauen folgte am 1. Januar 2015.

In der Zeit der Zugehörigkeit zur Sowjetunion hatte sich die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung in den baltischen Republiken teilweise erheblich verändert. Der Bevölkerungsanteil der Esten in der Estnischen SSR fiel auf 68,95 Prozent. Gleichzeitig stieg der Anteil der Russen auf 25,48 Prozent. Hinzu kamen 2,05 Prozent Ukrainer, 1,14 Prozent Belorussen und 0,78 Prozent Finnen. In der Hauptstadt Tallinn sind 45 Prozent der Einwohner keine ethnischen Esten. Estland hat aktuell von allen drei baltischen Staaten die zweitgrößte russische Minderheit. Zählt man die faktisch russischsprachigen Ukrainer und Belorussen dazu, so liegt der Anteil der russisch-ethnischen Menschen in Estland bei fast 27 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Ähnlich ist die demographische Situation in Lettland. Bei einer Gesamtbevölkerung von ca. zwei Millionen sind ungefähr 520.000 Einwohner russischstämmig. Weitere russischsprachige Gruppen sind auch hier Ukrainer und Belorussen. Insgesamt sind fast 38 Prozent der Bevölkerung nicht lettischer Abstammung. In der Hauptstadt Riga beträgt ihr Anteil 40 Prozent. Die Russen lebten in der Vergangenheit zum Teil in eigenen Stadtvierteln, hatten eigene Kindergärten und Schulen.

Russen ausgegrenzt

Die starken russischsprachigen Minderheiten in Estland und Lettland waren und sind unzufrieden mit der Politik der estnischen und lettischen Regierungen, die Estnisch und Lettisch zu alleinigen Amtssprachen in ihren Ländern machten. Noch heute werden die russischen Einwohner daran gehindert, die Staatsbürgerschaften in diesen Ländern zu erhalten, wie das in den meisten anderen, nunmehr selbständigen ehemaligen Sowjetrepubliken, auch in Litauen, üblich ist. Das bedeutet: Nur jene Menschen, die glaubhaft machen können, dass ihre Vorfahren bereits vor 1940 auf lettischem oder estnischem Territorium gelebt hatten, können Bürger der beiden Staaten werden.

Darunter waren und sind viele Menschen, die im Exil geboren wurden und das Baltikum nie gesehen hatten. Andere aber, die in der Sowjetzeit ihren Wohnsitz – häufig im Rahmen staatlicher Ansiedlungsprogramme – in die Lettische oder Estnische SSR verlegt hatten, bleiben von den Rechten, die mit der Staatsbürgerschaft verbunden sind, ausgeschlossen. Dieser Grundsatz ist auch aktuell die Basis des lettischen und estnischen Staatsbürgerschaftsrechts. Das führt dazu, dass bis heute eine Viertelmillion Menschen in Estland und eine halbe Million Einwohner Lettlands, darunter auch solche, die erst nach 1991 geboren wurden, die Staatsbürgerschaft nicht besitzen. Es ist der Versuch dieser Staaten, die demographischen Konsequenzen der Zugehörigkeit zur UdSSR auszublenden und damit Ausdruck einer hartnäckigen Realitätsverweigerung. Hintergrund für diese Politik ist neben dem rückwärtsgewandten Streben nach der Rekonstituierung ethnisch und alltagskulturell weitgehend homogener Staatsvölker vor allem die Angst, die eingebürgerten russischsprachigen Minderheiten könnten Wahlentscheidungen auf Landesebene beeinflussen. Von den ansonsten bei jeder Gelegenheit auf die Einhaltung der Menschenrechte pochenden EU-Gremien wird dieses Demokratieverständnis kommentarlos akzeptiert.

Von allen baltischen Staaten hat Litauen die wenigsten russischstämmigen Bewohner. Angaben aus Litauen zum Zeitpunkt der letzten Volkszählung zufolge lebten 176.913 russischstämmige Menschen im Land, das sind 5,8 Prozent der Gesamtbevölkerung von ca. 2,956 Millionen. Sie bilden die zweitgrößte Minderheit nach den im Lande lebenden Polen. In der Hauptstadt Vilnius stellen russischstämmige Bewohner 13 Prozent der Bevölkerung.

Anders als in Estland und Lettland werden die russischstämmigen Bewohner in Litauen als Minderheit im engeren Sinne verstanden und sind litauische Bürger. Mit dem im November 1989 verabschiedeten Staatsbürgerschaftsgesetz wurde fast der gesamten Wohnbevölkerung Litauens, die bis zum 3. Februar 1989 legal auf litauischem Gebiet registriert war, der freie Zugang zur litauischen Staatsangehörigkeit angeboten. Ausgenommen waren lediglich ehemalige Angehörige des sowjetischen Militärs und der Geheimdienste. Eine der estnischen und lettischen Praxis entsprechende gesetzliche »Nichtbürger«-Kategorie existiert in Litauen nicht.

Die aktuelle Ungleichbehandlung russischstämmiger Einwohner in Estland und Lettland manifestiert sich in starkem Maße an den Auseinandersetzungen über den Status der russischen Sprache. Russisch war in der Sowjetzeit die offiziell dominierende Sprache in den baltischen Sowjetrepubliken. Diese Politik lief in der Konsequenz auf die Diskriminierung der Balten hinaus und war Teil der staatlich verordneten Anpassung der Esten, Litauer und Letten an das Staatssystem der UdSSR. Mit der Selbständigkeit der baltischen Republiken kam es zu einem sprachpolitischen Pendeleffekt: Nach 1991 wurden in den baltischen Staaten Estnisch, Lettisch und Litauisch die alleinigen Amtssprachen. Der Gebrauch der russischen Sprache wird von vielen Balten abgelehnt. Das war und ist für russische und andere Minderheiten ein Problem, da bisher für sie keine Notwendigkeit bestanden hatte, Estnisch, Litauisch oder Lettisch zu lernen. Diese Veränderung wollten etliche russischstämmige Einwohner nicht akzeptieren. Da die Hürden zur Erlangung der Staatsbürgerschaft sehr hoch liegen, hat etwa die Hälfte der russischsprachigen Einwohner Estlands und Lettlands noch keinen estnischen oder lettischen Pass. Eine doppelte Staatsangehörigkeit ist außer in Sonderfällen nicht möglich. Angehörige der russischstämmigen Bevölkerung mussten sich entscheiden: Entweder konnten sie den sowje­tisch-russischen Pass behalten, allerdings zum Preis, Ausländer im eigenen Land geworden zu sein. Oder sie konnten sich für den sogenannten grauen Pass entscheiden, den Ausweis für sogenannte Nichtbürger. Mit diesem Pass haben sie zwar die gleiche Bewegungsfreiheit innerhalb der EU wie die Esten oder Letten und können außerdem sogar ohne Visa nach Russland reisen, dürfen aber dafür nur auf kommunaler Ebene wählen und sind von Landes- oder EU-Wahlen ausgeschlossen. Die Nichtbürger dürfen für die Staatssicherheit relevante Berufe nicht ausüben und können nicht Staatsbeamte werden. Diese Situation hat soziale Konsequenzen: Im Durchschnitt verfügen die Esten und Letten im Vergleich zu Angehörigen der russischsprachigen Minderheit über ein höheres Einkommen. Sie sind in Leitungspositionen überproportional vertreten, Russischsprachige sind eher im Dienstleistungs- und Produktionsbereich beschäftigt. Wollen die Russen estnische oder lettische Staatsbürger werden, müssen sie sich einem strengen Einbürgerungsverfahren unterziehen. Die Antragsteller müssen Kenntnisse der Verfassung und des Staatsbürgerschaftsrechts nachweisen. Sie müssen ein ständiges rechtmäßiges Einkommen in ausreichender Höhe besitzen, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Unterhaltsberechtigten zu sichern, und sie müssen einen Treueid auf den Staat Estland oder auf Lettland schwören. Besonders schwierig ist die Situation für die Kinder der estnischen Nichtbürger – also für jene, die nach 1992 geboren wurden. Der Staat gewährt in diesen Fällen seit 1995 die Erteilung der Staatsbürgerschaft. Doch das Gesetz läuft vielfach ins Leere. Denn Neugeborene erhalten nicht automatisch, ohne Zustimmung der Eltern, den estnischen Pass – und die Eltern entscheiden sich oft dagegen. Für eine Gesetzesänderung hin zum Geburtsortprinzip, ohne Zustimmung der Eltern, fehlt dem Staat der politische Wille. Von seiten der Behörden heißt es, dass keine gesetzlichen Änderungen dazu geplant seien. Hauptgrund für die Auseinandersetzungen über die Staatsbürgerschaft und die Sprache sind die Ereignisse der Vergangenheit: Die unterschiedliche Bewertung des Sowjetsystems trennt die Balten und Russen noch heute. Es ist nachvollziehbar, dass die baltischen Staaten von den russischsprachigen Bewohnern ein gewisses Maß an Loyalität verlangen. Problematisch aber ist der über die Sprachpolitik ausgeübte Druck zur Aufgabe der eigenen kulturellen Identität und der emotionalen Verbindungen zu Russland.

Unterschiede

Litauen praktiziert eine andere Politik. Hier waren zu Sowjetzeiten – anders als in den anderen baltischen Republiken – viel weniger Russen und weitaus mehr Einheimische in Führungsfunktionen der Republik tätig. Dadurch genoss die aus der Kommunistischen Partei der Litauischen SSR hervorgegangene Demokratische Arbeitspartei Litauens nach der Erlangung der Selbständigkeit im Jahr 1991 noch Rückhalt in der Bevölkerung. Diese Partei gewann 1992 die Parlamentswahlen, was eine eher zurückhaltende Aufarbeitung der Sowjetzeit zur Folge hatte. Die politische Kehrtwende fand erst nach dem Wahlsieg der National-Konservativen im Jahr 1996 statt.

Zwischen den drei baltischen Staaten bestehen deutliche Unterschiede im politischen und öffentlichen Umgang mit dem sowjetischen Erbe. Ein Vergleich zeigt, dass die öffentliche Erinnerung in Litauen weit mehr von staatlicher Seite gelenkt wird als etwa in Estland. Es vergeht kaum ein Monat, in dem das litauische Parlament oder die Regierung nicht Stellung zu historischen Fragen aus der Zeit der UdSSR nehmen. Der litauische Staat investiert viel Geld in die Erforschung und juristische Aufarbeitung der Sowjetzeit. Im Gegensatz dazu hält sich der estnische Staat mittlerweile aus öffentlichen Debatten heraus und überlässt das Feld der Erinnerungspolitik zivilgesellschaftlichen Akteuren, wie etwa den Opferverbänden und den Museen.

Alle drei baltischen Staaten sind nicht nur mit der Wiederentdeckung ihrer nationalen Identität befasst, sondern müssen zugleich die oft gegenläufigen Prozesse der Globalisierung bewältigen, die Einfluss auf die demographische Situation haben. So erhöhte sich die Zahl der Auswanderer aus den baltischen Staaten insbesondere nach dem EU- und NATO-Beitritt sowie nochmals nach der Bankenkrise von 2009 und dem Eintritt in das Schengen-Abkommen. Viele Angehörige der russischen Minderheit siedelten nach Russland um, und Balten, vorrangig junge und hochqualifizierte Menschen, versuchten ihr Glück in den westlichen EU-Ländern. Einzig Estland bildete eine Ausnahme. Ein Grund könnte die unmittelbare Nähe zum finnischen Arbeitsmarkt sein. Aber auch hier stieg jüngst die Zahl der Auswanderer. Als Ursache gelten sozialökonomische Probleme und der zu niedrige Lebensstandard. 2014 hatte es in Estland mehrere Streiks und öffentliche Proteste gegen das politische System sowie gegen die Sparpolitik der Mitte-Rechts-Regierung gegeben.

Volkszählungen in den beiden südlicheren Baltenrepubliken ergaben 2016 für die vergangenen zehn Jahre eine Abwanderung von jeweils rund 200.000 Bürgern. In Lettland und Litauen ist die wirtschaftliche Lage weniger gut als in Estland. 2015 bemerkte der lettische Staatspräsident Andris Berzins, es sei praktisch unmöglich, die vorwiegend wegen besserer Einkommens- und Karriereaussichten ausgewanderten Bürger mit dem Versprechen von Arbeitsplätzen in die Heimat zurück zu locken. Weder die gezahlten Löhne noch das Sozialsystem seien mit den bei den Auswanderern begehrtesten Ländern wie Irland und Großbritannien vergleichbar.

Bisher wurden in keinem der drei baltischen Staaten Konzepte zur wirksamen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gefunden. Diese liegt nach Berechnungen der Internationalen Arbeitsorganisation in Estland bei elf Prozent, und in Lettland und Litauen ergeben sich sogar Werte von knapp 18 Prozent, wobei das starke Sozialgefälle zwischen den Hauptstädten und der stagnierenden ländlichen Peripherie zu bedenken ist. Die wirtschaftliche Lage in den baltischen Republiken wird zudem durch die ständigen Auseinandersetzungen mit Russland erschwert. Abgesehen von der latenten Bedrohungsrhetorik baltischer Politiker schwelen etliche ungelöste Konflikte mit dem großen Nachbarn weiter.

Grenzstreit

Erst 2011 konnte endlich der Vertrag zwischen Russland und Estland über die russisch-estnische Grenze ratifiziert werden. Bis 1991 spielte die 294 Kilometer lange Grenze keine Rolle. Als die Rote Armee 1940 in Polen einmarschierte, wurden auch Teile des estnischen Gebietes Narva besetzt und der Russischen Sowjetrepublik zugeschlagen. Diese neue Grenze wurde als innerstaatliche Grenze in der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg beibehalten. Im Gebiet von Narva wohnten und wohnen ohnehin fast nur Russen. Doch mit der Auflösung der Sowjetunion wurde aus der innerstaatlichen Grenze eine Staatsgrenze.

Bis zum Jahr 2004 gab es keine Probleme. Mit dem Beitritt Estlands zur NATO und zur EU wurde jedoch auf Drängen dieser Institutionen die Grenze wieder in Frage gestellt. Die Ratifizierung des Grenzvertrages zog sich über mehrere Jahre hin. Der Vertrag war zwar schon im Mai 2005 unterzeichnet worden, konnte aber wegen immer neuer Forderungen der estnischen Seite bis Anfang 2011 nicht verabschiedet werden. So verlangten die Esten, dass in der Präambel des Vertrages die Angliederung Estlands an die Sowjetunion im Jahr 1940 als Annexion und als Verletzung des 1920 geschlossenen Friedensvertrages von Tartu durch die UdSSR bezeichnet wird. Festgehalten werden sollte auch, dass Estland entgegen dem Tartu-Vertrag mit der Einverleibung des Landes in die Sowjetunion Territorien geraubt wurden. Russland lehnte diese Formulierungen ab und zog die Unterschrift zurück – wohl weniger wegen des beschriebenen Sachverhalts als vielmehr wegen der von der estnischen Seite verlangten Formulierungen. Erst im Jahr 2011 konnte man sich auf einen Kompromiss einigen. Dem Begriff Annexion stimmte Russland zu, weil schon Michail Gorbatschow und Boris Jelzin ihn 1990 offiziell verwendet hatten. Allerdings wurde der Vorwurf des Landraubs nicht Bestandteil des Vertrages. Der Fluss Narva wurde von beiden Seiten als Grenze zwischen beiden Ländern akzeptiert.

In der Stadt Narva stehen sich die Hermannsfeste und die russische Burg Iwangorod gegenüber. Getrennt nur vom Fluss Narva, der seit Jahrhunderten die Pufferzone zwischen den Machtblöcken Europa und Russland bildete. Nach der Gründung des Ortes Iwangorod am russischen Ufer des Flusses Narva im Jahr 1492 entstand über viele Jahrzehnte eine enge Beziehung zwischen den beiden Städten. In der Zeit der staatlichen Unabhängigkeit der Republik Estland von 1918 bis 1940 gehörte Iwangorod sogar zu Estland, da die Grenze zur damaligen Sowjetunion bis 1940 weiter östlich des Flusses verlief. Mit dem Anschluss Estlands an die Sowjetunion im Jahr 1940 und der Konstituierung der Estnischen SSR wurde der Fluss zur Grenze zwischen den Unionsrepubliken Estland und Russland. Im Jahr 2005, nach Beendigung der Grenzstreitigkeiten zwischen der Russischen Föderation und der Republik Estland, wurde der Fluss juristisch zur Grenze zwischen der EU und Russland und zur östlichen Außengrenze der NATO.

Durch die Narva-Brücke ist die Stadt Narva mit der kleineren russischen Stadt Iwangorod verbunden, zu der sie bis heute eine Städtepartnerschaft unterhält. In Narva leben etwa 95 Prozent russische Einwohner, was dazu führt, dass in dieser Stadt kaum Estnisch gesprochen wird. Von Narva, der mit 60.000 Einwohnern drittgrößten Stadt des Baltenstaats, beträgt die Entfernung nach Sankt Petersburg gerade einmal 100 Kilometer über die in Tallinn beginnende Autobahn Nr. 1 beziehungsweise die E 20. Mehrere Züge fahren zweimal täglich die Strecke Narva–Tallinn, je einmal täglich Moskau–Narva–Tallinn sowie St. Petersburg–Narva–Tallinn.

Wachsende Spannungen

Das Zusammenleben von Esten und Russen unterliegt wachsenden Spannungen: Die Ukraine-Krise hat in Estland Ängste und Befürchtungen geweckt, Moskau könne die Russen in Narva aufwiegeln. Denn für die Russen in der Stadt war nach dem Ende der UdSSR nicht klar, wohin sie gehören. 1993 stimmte der Grenzort in einem später für ungültig erklärten Referendum sogar für seine Abspaltung von Estland. Das Votum sorgte damals für Unruhe in Tallinn. Es gibt allerdings heute bei den russischstämmigen Einwohnern von Narva – anders als auf der Krim – kein Interesse an einer Angliederung der Stadt an Russland. Das liegt vor allem am besseren Lebensstandard, den die EU bietet, aber auch an der Mentalität der seit langem in Estland lebenden Russen.

Das Säbelrasseln zwischen NATO und Moskau verfolgen die ethnischen Russen in Narva mit großem Unbehagen. Viele fühlen sich als Geiseln im Spiel der NATO im Baltikum. In Umfragen sieht fast die Hälfte der Esten im russischen Nachbarn eine Sicherheitsgefahr, doch nur sechs Prozent der in Estland lebenden russischstämmigen Bewohner sind ebenfalls dieser Meinung.

Die estnisch-russische Grenze bleibt weiterhin ein gefährlicher Ort, weil sich hier NATO und Russland gegenüberstehen. So nahm am 25. Februar 2015 anlässlich des Jahrestages der estnischen Unabhängigkeit ein US-amerikanisches Bataillon mit Schützenpanzern an einer Militärparade in Narva teil und näherte sich bis auf 300 Meter der Grenzlinie. Es sind solche Demonstrationen vermeintlicher militärischer Stärke, die an dieser sensiblen Grenze schnell zu einer bewaffneten Konfrontation eskalieren könnten. Auch andere Maßnahmen bargen erhebliches Konfliktpotential. So sollte im Jahr 2007 auf Veranlassung der estnischen Behörden das im Zentrum von Tallinn stehende Denkmal für die bei der Befreiung Estlands gefallenen sowjetischen Soldaten auf einen Soldatenfriedhof am Rande der Stadt versetzt werden. Das führte zu Protesten, Unruhen und Demonstrationen der russischsprachigen Bevölkerung. Die Proteste gegen die Verlegung der Bronzestatue wurden durch estnische Sicherheitskräfte niedergeschlagen; ein Demonstrant kam ums Leben, 160 wurden verletzt und ca. 1.100 Personen wurden festgenommen.

Nicht nur das Bronzedenkmal, sondern auch Hunderte von Gräbern sowjetischer Soldaten wurden schließlich verlegt. Es sind solche politisch motivierten Symbolhandlungen, die das Klima zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken vergiften. Etwa 100 russische Jugendliche belagerten seinerzeit die estnische Botschaft in Moskau, forderten die Rücknahme des Umbettungsbeschlusses und skandierten antiestnische Parolen.

Derweil pflegen Politiker der baltischen Staaten ihr antirussisches Feindbild und warnen regelmäßig mit dramatischer Geste vor einer drohenden russischen Invasion. Zwar dominierte bei den meisten baltischen Politikern lange Zeit die Auffassung, ein militärischer Angriff Russlands sei äußerst unwahrscheinlich – gerade wegen der Beistandsgarantien der NATO. Doch seit dem Beginn der Ukraine-Krise und dem Beitritt der Krim zum russischen Staatsverbund wird ohne konkreten Anlass das Horrorszenario eines russischen Angriffs kolportiert.