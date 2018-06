Mailand. Das Handelsabkommen zwischen der Europäischer Union und Kanada (CETA) könnte an der neuen italienischen Regierung scheitern. »Wir werden das Freihandelsabkommen mit Kanada nicht ratifizieren«, kündigte Landwirtschaftsminister Gian Marco Centinaio in einem Interview der Tageszeitung La Stampa (Donnerstagausgabe) an. (Reuters/jW)