Versuche deutscher Mannschaften, den Fußball-WM-Titel erfolgreich zu verteidigen, endeten bislang vorzeitig: Halbfinalaus in Schweden 1958 gegen die Gastgeber 1:3; Zwischenrundenaus in Argentinien 1978 gegen Österreich 2:3, Viertelfinalaus 1994 in den USA gegen Bulgarien 1:2. Dazu der damalige Bundestrainer Berti Vogts 2011: »Drei Spielerfrauen haben alles kaputtgemacht.« (sid/jW)