Kennen Sie die Kosten?

Die WM in Russland wird in zwölf Stadien ausgetragen, deren Neubau oder Renovierung insgesamt 5,26 Milliarden Euro gekostet haben soll. Nur sechs Spielstätten werden künftig von Erstligisten genutzt, drei von Zweitligisten, eine von einem Drittligisten. Zwei Stadien haben überhaupt keinen dauerhaften Nutzer: das »Luschniki« in Moskau (kostete eine Milliarde) und das »Fischt« in Sotschi, für 620 Millionen Euro für die Olympischen Winterspiele 2014 erbaut und danach für 50 Millionen Euro für den Fußball angepasst. Die Arena in Wolgograd, eröffnet im März, weist bereits Baumängel auf. Die erste Liga verzeichnete in der abgelaufenen Saison einen Zuschauerschnitt von 13.971, in der zweiten gab es durchschnittlich 2.552 Zuschauer pro Spiel. Ausgerechnet der Verein Rotor Wolgograd, der immerhin 3.800 Fans im Schnitt zählte, ist gerade in die dritte Liga abgestiegen. Das neue Stadion in Wolgograd bietet mehr als 45.000 Plätze. (sid/jW)