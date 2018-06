Kennen Sie den Wolf?

Ein Wolf namens »Sabiwaka« ist das Maskottchen der Fußball-WM in Russland. Immerhin trägt er eine Hose – und ist damit einen wichtigen Schritt weiter als der in Deutschland ausgedachte Löwe »Goleo«, der bei der WM 2006 für einen hosenlosen Skandal sorgte. Und wer erinnert sich noch an die spanische Orange, die bei der WM 1982 auf den Namen Naranjito, die kleine Orange, hören sollte? Oder an das Trio »Ato«, »Kaz« und »Nik« von 2002 in Südkorea und Japan? Sie waren nicht nur eine neue Spezies, die sogenannten Spheriks, die das Thema Energie darstellen sollten, sondern repräsentierten auch noch die fiktive Sportart Atmoball, die irgendwie dem Fußball verwandt sein sollte. (sid/jW)