Irak: Verdächtige nach Brand in Lager

Bagdad. Nach dem Brand in einem Lager mit ausgefüllten Stimmzetteln im Irak sind vier Menschen festgenommen worden. Es handele sich um drei Polizisten und einen Mitarbeiter der Wahlkommission, teilte der Sprecher der zuständigen Justizbehörde, Abd Al-Sattar Bairakdar, am Montag mit. Sie stünden unter Verdacht, an der »kriminellen Brandstiftung« beteiligt gewesen zu sein. Das Feuer war am Sonntag in Bagdad in dem Lager ausgebrochen, in dem die Stimmzettel für den östlichen Hauptstadtbezirk gelagert waren. Wegen Betrugsvorwürfen hatte das irakische Parlament am Mittwoch vergangener Woche eine Neuauszählung der rund zehn Millionen Stimmen beschlossen. (AFP/jW)