Räumung von Siedlung in Westbank

Tel Aviv. Israelische Einsatzkräfte haben am Dienstag mit der Räumung eines illegalen Siedlungsaußenpostens im Westjordanland begonnen. Polizisten seien dabei, 15 Häuser in der Kleinsiedlung Netiv Ha-Avot zu räumen, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Höchste Gericht hatte die Zerstörung der Häuser in der Nähe der Stadt Bethlehem angeordnet. Nach Medienberichten kam es bei der Räumung zu Konfrontationen zwischen israelischen Jugendlichen und Polizisten. Am Montag abend hatten 2.000 Menschen in der 2001 errichteten Siedlung gegen die Evakuierung demonstriert. (dpa/jW)