Türkei will Angriffe im Nordirak fortsetzen

Ankara. Die Türkei hält an ihrem offensiven Vorgehen im Nordirak fest. Die Angriffe würden so lange andauern, bis alle »terroristischen Gruppierungen entfernt« worden seien, sagte Verteidigungsminister Nurettin Canikli am Dienstag. In der Nacht zum Dienstag zerstörte die türkische Armee nach eigenen Angaben zwölf Ziele der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Region Kandil im Nordirak. Für die kommende Woche kündigte der Minister Gespräche mit den USA über einen Abzug der Kurdenmiliz YPG aus der syrischen Stadt Manbidsch an. Die Verhandlungen sollten in Deutschland stattfinden. (Reuters/jW)