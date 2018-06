Elf Tote nach Havarie auf der Wolga

Moskau. Bei einem Schiffsunglück auf der Wolga sind elf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungsdienste ereignete sich das Unglück am Montag abend in der russischen Region Wolgograd, als ein Segelkatamaran mit einem Frachtkahn kollidierte. Die Rettungsarbeiten dauerten die ganze Nacht hindurch an. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Katamaran 16 Menschen an Bord. Die Nachrichtenagentur TASS meldete, das Segelschiff sei normal nur für maximal zwölf Passagiere zugelassen, ohne Positionslichter gefahren sowie nicht registriert gewesen. (TASS/AFP/jW)