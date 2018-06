Ermittler in Mordfall auf Malta abberufen

Valletta. Der leitende Ermittler im Fall der ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia muss wegen möglicher Interessenkonflikte abberufen werden. Das entschied das Verfassungsgericht des EU-Staates am Dienstag. Silvio Valletta sei mit einer Ministerin der Regierung verheiratet und gehöre zudem der nationalen Antigeldwäschebehörde an, begründete Richter Silvio Meli seine Entscheidung. Einen entsprechenden Antrag an das Gericht hatte die Familie des Opfers gestellt. Die Enthüllungsjournalistin Galizia war am 16. Oktober 2017 von einer Autobombe getötet worden. Die Ermordung der damals 53jährigen hatte auf Malta und im Ausland Empörung ausgelöst. (dpa/jW)