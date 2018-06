München. Die Basketballer des FC Bayern sind in der Best-of-Five-Serie um die deutsche Meisterschaft gegen Alba Berlin mit 2:1 in Führung gegangen. In einer von Ballverlusten auf beiden Seiten geprägten Partie behielten die Bayern am Sonntag abend vor heimischer Kulisse mit 72:66 (46:29) die Oberhand. Das vierte und womöglich letzte Spiel wird morgen, 20 Uhr, in der Hauptstadt angepfiffen. (sid/jW)