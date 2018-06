US-Kampfjet vor Japan abgestürzt

Tokio. Ein US-Kampfjet ist am Montag im Süden Japans abgestürzt. Der Pilot habe sich retten können und sei von japanischen Soldaten in Sicherheit gebracht worden, teilte der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera in Tokio mit. Der »F 15«-Kampfjet war auf der US-Luftwaffenbasis Kadena auf der japanischen Insel Okinawa stationiert. Der Absturz ereignete sich den Angaben zufolge rund 80 Kilometer südlich von Naha, der Regionalhauptstadt von Okinawa. Die Unglücksursache wird vom US-Militär untersucht. (AFP/jW)