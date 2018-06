»Wir sollten Differenzen jetzt intern klären«

Foto: Ben Gross Photography

Auf dem Parteitag haben viele Delegierte Geschlossenheit angemahnt. Dennoch scheint es weiter große Differenzen zu geben. Wo steht die Partei nach dem Wochenende?

Der Leitantrag des Vorstandes wurde mit nahezu 100 Prozent verabschiedet. Darin fordern wir einen Dreiklang zur Flüchtlingspolitik: Fluchtursachen bekämpfen, eine soziale Offensive für alle und offene Grenzen. Zum Schluss des Parteitages hat es aufgrund der Rede von Sahra Wagenknecht überraschend eine weitere produktive Debatte zum Thema gegeben. Sie hat letztlich dazu geführt, dass ein Verfahren gefunden wurde, wie Vorstand und Fraktion in den nächsten Monaten miteinander umgehen. Die Delegierten haben klar gefordert, dass Debatten in den Gremien und nicht über die Medien geführt werden.

Wie schätzen Sie das relativ schlechte Wahlergebnis inbesondere für Katja Kipping bei der Wahl des Parteivorstandes ein?

Die Medien haben in den letzten Monaten ein Bild gezeichnet, dass bei der Linken zwei Frauen um die Macht kämpfen. Darunter hat das Wahlergebnis von Katja gelitten. Aber gerade unter diesen Bedingungen war es eigentlich kein schlechtes.

Auf dem Parteitag hat Katja Kipping direkt Oskar Lafontaine kritisiert. Hat das den Konflikt nicht zusätzlich angeheizt?

Sie hat ein klares Versöhnungsangebot gemacht, zugleich aber darauf hingewiesen, dass eine permanente Infragestellung der Mehrheitsposition der Partei nicht hilfreich ist. Der Parteitag hat in der Sache eine Entscheidung gefällt, die jetzt auch respektiert werden sollte. Differenzen sollten wir jetzt in dem Verfahren, das wir vorgeschlagen haben, intern klären.

Ein großes Thema war in Leipzig der Rechtsruck. Was sind aus Ihrer Sicht diesbezüglich die dringlichsten Aufgaben der Partei?

Wir müssen Menschen, die aus Angst vor dem Abstieg oder aus Wut auf die Politik der großen Koalition die AfD wählen, deutlich machen, dass die Rechten ihre soziale Lage nicht verbessern würden, im Gegenteil. Rechte stehen immer für eine autoritäre Variante des Kapitalismus. Das ist ihre objektive geschichtliche Funktion.

Zweitens müssen wir meiner Ansicht nach eine eigene antirassistische und antifaschistische Arbeit leisten. Denn die Rechten haben auch deshalb so viel Resonanz, weil Rassismus in der gesellschaftlichen Mitte verankert ist. Die Wortführer kommen oft aus der Mittelschicht. Deswegen bin ich großer Anhänger einer verbindenden Klassenpolitik, die die gemeinsamen Interessenlagen der verschiedenen Gruppen der Lohnabhängigen herausarbeitet und ihre Kämpfe miteinander verbindet. Auch Migranten und Flüchtlinge gehören zur Arbeiterklasse.

Bleibt es bei der Zielformulierung der »offenen Grenzen für alle Menschen« im Parteiprogramm?

Das ist eine Frage unserer Identität als internationalistische Partei, die auf dem Parteitag klar entschieden wurde. Wir haben im übrigen viele Forderungen in unserem Programm, die sich vorerst nicht umsetzen lassen. Wir wissen, dass wir es nicht schaffen, morgen aus der NATO auszutreten. Trotzdem fordern wir das.

Die Linke hat vor allem unter Arbeitern und Erwerbslosen Wähler an die AfD verloren. Welche Fehler hat die Partei gemacht?

Wir sind uns völlig einig, dass eine linke Partei die Ausgegrenzten in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen muss. Wir haben dafür Konzepte entwickelt, aber die werden nicht kurzfristig wirken können. Allerdings haben wir zum Beispiel durch unsere Kampagne in der Pflege und durch unsere konkrete Solidarität mit den streikenden Beschäftigten bei Amazon viele neue Mitglieder und Unterstützer gewonnen – also dort, wo heute ein Großteil der Arbeiterklasse ist.

Sollte Die Linke einen eigenen Vorschlag für ein Einwanderungsgesetz einbringen?

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wie ein solidarisches Leitbild von Migration aussieht, darüber diskutiert Die Linke.