Washington. US-Präsident Donald Trump hält die Unterzeichnung eines Friedensabkommens zur formellen Beendigung des Kriegszustands auf der Koreanischen Halbinsel bei dem geplanten Gipfel mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Kim Jong Un am 12. Juli in Singapur für möglich. »Wir könnten absolut eine Vereinbarung unterzeichnen«, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in Washington.(AFP/jW)