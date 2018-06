Misstöne im Akkord

Parteitagsszene am Freitag zum Auftakt in Leipzig Foto: Britta Pedersen/dpa/dpa-Bildfunk

Die Debatte um angebliche Korruption in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) war auch auf dem Linke-Bundesparteitag am Wochenende in Leipzig Thema. Unmittelbar vor dessen Beginn hatte der Parteivorstand dazu einen Dringlichkeitsantrag verabschiedet. Darin wird die Bundestagsfraktion aufgefordert, »nicht für die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) zu den Vorgängen in der BAMF-Außenstelle in Bremen einzutreten« und bei entsprechender Abstimmung dagegen zu votieren. Mit einer deutlichen Unterstützung des Antrags durch die Delegierten wurde gerechnet, bei Redaktionsschluss lag aber noch kein Ergebnis vor.

Gegenstand der von bürgerlichen Medien zum »Skandal« stilisierten Debatte ist ein Ermittlungsverfahren gegen die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des BAMF. 1.200 Asylbescheide sollen unter ihrer Leitung ohne rechtliche Grundlage positiv entschieden worden sein. AfD und FDP fordern jeweils einen Untersuchungsausschuss im Bundestag – bekanntlich das »schärfste Schwert« der parlamentarischen Opposition. Mit diesem soll offiziell die Aufklärung der Vorwürfe gegenüber der Behörde geleistet werden.

AfD und FDP fehlt das notwendige Quorum von einem Viertel der Abgeordneten, um die Einsetzung eines PUA durchsetzen zu können. Unverhoffte Unterstützung bekamen sie in der vergangenen Woche von Sahra Wagenknecht, der Kovorsitzenden der Linksfraktion. Es könne eine Situation entstehen, in der ein Untersuchungsausschuss »unerlässlich wird«, hatte sie gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) im Vorfeld der Bundestagsdebatte erklärt. Parteichefin Katja Kipping wiederum, die auch Bundestagsabgeordnete ist, gab gegenüber dpa zu Protokoll, sie sei gegen einen PUA. Für die notwendige Aufklärung gebe es »Instrumente, die bei Behörden und der Strafverfolgung liegen«. Ziel von AfD und FDP sei es vor allem, Geflüchtete als Gefahr und Problem darzustellen. »Dieses Anliegen teilt bei der Linken niemand«, so Kipping.

Wagenknecht unterstrich daraufhin ebenfalls gegenüber der dpa ihren Machtanspruch: »Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses wird im Parlament entschieden, und da ist die Positionierung der Fraktion maßgeblich«, erklärte sie. Die Aufklärung der Zustände im BAMF sei zunächst Sache des Bundestagsinnenausschusses – bei dessen zweiter Sondersitzung am Freitag wenig Relevantes öffentlich wurde. Würde diese dort nicht ernsthaft betrieben, »gäbe es ja nur noch das Instrument des Untersuchungsausschusses«, so Wagenknecht. Zugleich schulmeisterte sie die Parteivorsitzende. Sie habe »mit Erstaunen zur Kenntnis genommen«, dass die Parteiführung kritisiere, dass »zwei rechte Parteien« den Untersuchungsausschuss fordern. Zur FDP habe Die Linke zwar große Differenzen, betonte die Fraktionschefin. »Aber sie als rechte Partei abzuqualifizieren, halte ich für unangemessen.« Der Abgeordnete Fabio De Masi, ein enger Vertrauter Wagenknechts, setzte noch eins drauf und forderte Kipping auf, sich bei der FDP zu entschuldigen. »Wer den Vogelschiss von Gauland mit – sagen wir – der Steuerpolitik der FDP verrührt, hat den Kompass verloren«, erklärte er.

Auf dem Parteitag wurde die Frage von Delegierten auch an Kandidaten für den Parteivorstand weitergetragen. Ali Al-Dailami, der am Sonnabend zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt wurde, erklärte, er unterstütze die Anträge von AfD und FDP »natürlich nicht«. Diese seien »in ihrer Form rassistisch« und dienten allein der Stimmungsmache. Al-Dailami sagte nicht, ob er einem anders formulierten Antrag zustimmen würde.