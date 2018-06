Bogotá. Die USA haben in Kolumbien die Auslieferung eines Comandante der früheren Guerillaorganisation FARC und Unterhändlers bei den Friedensverhandlungen beantragt. Die US-Botschaft in Bogotá habe ein offizielles Gesuch gegen Seuxis Hernández Solarte (alias Jesús Santrich) gestellt, teilte das kolumbianische Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit. (dpa/jW)