Österreich schließt mehrere Moscheen

Wien. Die österreichische Regierung will zahlreiche Imame ausweisen und sieben Moscheen schließen. Das kündigte am Freitag Kanzler Sebastian Kurz von der konservativen Regierungspartei ÖVP in Wien an. Bei 40 muslimischen Geistlichen der »Türkisch-Islamischen Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich« (ATIB) werde derzeit konkret überprüft, ob in ihren Fällen gegen das Verbot der Auslandsfinanzierung verstoßen worden sei. Die türkische Regierung kritisierte die Maßnahme als rassistisch und islamfeindlich. (dpa/jW)