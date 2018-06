Hamburg. Nach Berichten über einen möglichen Verkauf der Thyssen-Krupp-Werften hat sich die IG Metall Küste bei der Bundesregierung beschwert und das Unternehmen attackiert. »Sie tragen die Verantwortung für das drohende Desaster«, sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken am Freitag in Hamburg. Das Handelsblatt hatte zuvor berichtet, dass sich Thyssen-Krupp von seinem Überwasser-Schiffbau mit rund 1.000 Beschäftigten in Emden, Hamburg und Kiel trennen wolle oder auf der Suche nach Partnern sei. (dpa/jW)