Großbanken vor Fusion?

Frankfurt am Main. Ein Sprecher der Deutschen Bank hat am Freitag Gerüchte über ein Zusammengehen mit der Commerzbank heruntergespielt. Nach Medienberichten vom Donnerstag abend soll der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner, in den vergangenen Monaten mit Investoren und Regierungsvertretern über eine Fusion mit der Commerzbank gesprochen haben. Spekulationen über eine Fusion der beiden Banken gab es zuletzt im Sommer 2016. (dpa/jW)