Themar. Bei dem Neonazifestival am Wochenende im thüringischen Themar darf nun doch Alkohol verkauft werden. Das Verwaltungsgericht Meiningen kippte am Freitag ein generelles Alkoholverbot, das zuvor vom Landkreis Hildburghausen verhängt worden war. Das Festival gilt als das größte Neonazikonzert in der BRD, im vorigen Jahr reisten 6.000 Rechte an. (dpa/jW)