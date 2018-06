Italien: Mehrere Streiks im Verkehrswesen

Rom. Mehrere Streiks der Beschäftigten des Transportwesens haben am Freitag Teile Italiens lahmgelegt, wie die staatliche Nachrichtenagentur ­ANSA meldete. Davon betroffen war der Schienen-, Luft- und Busverkehr. In Turin und in der Hauptstadtregion Lazio traten die Angestellten des öffentlichen Nahverkehrs in den Ausstand. Außerdem streikten die Fluglotsen. Hunderte Flüge wurden gestrichen. Die Beschäftigten kämpfen für einen neuen Tarifvertrag. (jW)