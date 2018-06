Rom will Mehrwertsteuer nicht erhöhen

Rom. Die neue italienische Regierung wird die Mehrwertsteuer nach Darstellung von Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio nicht erhöhen. Die Regierung suche nach Wegen, um eine Anhebung abzuwenden, sagte Di Maio am Donnerstag auf einer Konferenz des Einzelhandelsverbands in Rom. Italien muss in seinem Haushalt geschätzte 12,5 Milliarden Euro aufbringen, weil das Land gegen die EU-Defizitgrenze verstoßen hat. Daher droht eine automatische Erhöhung der Mehrwertsteuer. Di Maio erklärte: »Wir müssen einige Bedingungen, die Italien nicht mehr einhalten kann, auf EU-Level neu verhandeln.« Dies werde die Regierung erreichen, indem sie mit anderen Ländern spreche, »aber auch, indem wir manchmal ›nein‹ sagen«. (Reuters/jW)