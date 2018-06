Keine Feier im Weißen Haus

Cleveland. Die Finalserie in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA läuft noch, aber ein Verlierer steht bereits fest: US-Präsident Donald Trump. Zur traditionellen Siegesfeier im Weißen Haus würde keiner der beiden Finalisten erscheinen, bekräftigte LeBron James, Superstar der Cleveland Cavaliers, am Dienstag (Ortszeit). »Wer auch immer die Serie gewinnt, keiner möchte die Einladung. Weder Golden State (Warriors) noch Cleveland werden hingehen.« Im vergangenen Jahr hatten die Warriors um Stephen Curry den Titel gewonnen und die Einladung ausgeschlagen. An seiner Haltung habe sich nichts geändert, erklärte Curry. (sid/jW)