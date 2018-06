Kiew ist nicht Moskau

Frankfurt am Main. Die Lufthansa hat einen Werbespot für Flüge zur Fußball-WM nach Moskau zurückgezogen, weil die gezeigten Aufnahmen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew stammen. Die Fluggesellschaft bestätigte den Sachverhalt am Montag und entschuldigte sich: »Wir haben in den ersten Kommentaren gesehen, dass dies in dem konkreten Fall die Gefühle einiger Nutzer verletzt hat«. Der Spot zeigte zwei deutsche Fußballfans, die vermeintlich in Moskau unterwegs waren. Als Kulisse dienten aber eine auffällige Kirche und andere Stadtszenen aus Kiew. (dpa/jW)