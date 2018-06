Kohle für die Eisenbahner

Kämpfen seit Monaten gegen die Zerschlagung der SNCF: Frankreichs Eisenbahner (Demo in Paris, 14. Mai) Foto: Benoit Tessier/Reuters

Im laufenden Arbeitskampf der Beschäftigten der staatlichen französischen Bahngesellschaft SNCF setzen Management, Regierung und Staatspräsident Emmanuel Macron offensichtlich auf eine Strategie der Ermattung. Die Streikfront soll »ausgehungert« werden. Hinzu kommt das internationale Totschweigen des Konflikts. Schließlich läuft die Auseinandersetzung schon seit Monaten.

Alles deutet derzeit darauf hin, dass die Betreiber der »Bahnreform« beharrlich und kompromisslos auf ihr Ziel der Privatisierung und Filetierung des Eisenbahnwesens hinarbeiten und den Widerstand der Cheminots (Eisenbahner) einfach aussitzen wollen. Dabei lassen sie sich auch nicht davon beeindrucken, dass eine überwältigende Mehrheit der Cheminots im Mai in einer Urabstimmung die »Reform« abgelehnt hat. Ihre Behauptung, dass Privatisierung, Wettbewerb und Liberalisierung in anderen Länder wie Großbritannien, der BRD oder Schweden funktioniert hätten, hält einem Realitätstest jedenfalls nicht stand. In Großbritannien etwa fordert eine breite Mehrheit der Bevölkerung die Wiederverstaatlichung und Vereinheitlichung des fragmentierten Eisenbahnsystem. Doch solche Informationen sind in den meisten französischen Medien ebenso rar wie in den deutschen Medien Berichte über die aktuelle SNCF-Streikwelle und die Proteste an den französischen Hochschulen.

Für den gelernten Investmentbanker Macron ist der Konflikt mit den kampfstarken Eisenbahnern ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zur Schwächung der Gewerkschaften und zur Durchsetzung einer französischen »Agenda 2010« nach deutschem Vorbild. Denn die SNCF stellt bislang eine zentrale gewerkschaftliche Bastion im öffentlichen Dienst dar. Eine Zerschlagung des staatlichen Unternehmens würde unweigerlich die Belegschaft auseinanderreißen und schwächen. Insofern ist der Ausgang dieses Arbeitskampfes ebenso wichtig für die gesamte Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen wie der 1984 von der konservativen britischen Thatcher-Regierung gezielt provozierte Bergarbeiterstreik, der nach einem Jahr mit einer Niederlage für die Kumpel endete.

»Der Streik bei der SNCF ist momentan ein wichtiger Bezugspunkt für andere soziale Auseinandersetzungen in Frankreich«, bringt es in diesem Sinne der jüngste Beschluss des hessischen Landesvorstands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf den Punkt und verweist auf die Hochschulproteste gegen erschwerte Zulassungsbedingungen und den Widerstand gegen einen neu eingeführten unbezahlten ersten Krankheitstag (Karenztag) im öffentlichen Dienst Frankreichs. »Eine Niederlage der Cheminots hätte negative Auswirkungen auf die anderen sozialen Kämpfe, ein Erfolg wird sie stärken«, so die GEW weiter.

Weil in Frankreich kein Streikgeld bezahlt wird, müssen die Eisenbahner und ihre Familien für den Arbeitskampf erhebliche finanzielle Opfer bringen. Sie streiken obwohl ihnen das SNCF-Management versprochen hatte, die Verschlechterungen nach einer Privatisierung würden nur die neu Eingestellten betreffen. »Der Streik ist der Kampf einer sozial abgesicherten Belegschaft für die Rechte der jungen Generation. Diese Haltung ist bemerkenswert und verdient den höchsten Respekt«, heißt es in dem Beschluss.

»Macron ist dabei, unser wichtigstes Nachbarland umfassend im Sinne des Neoliberalismus umzubauen – von der Zerstörung von Arbeitsrechten über prekäre Jobs bis hin zur Ökonomisierung der Justiz, gegen die im März Richter und Staatsanwälte streikten«, fasst der Kasseler GEW-Aktivist Bernd Landsiedel, der den Solidaritätsappell initiiert hat, die Lage zusammen. Sollte sich der Präsident vollständig durchsetzen, dann würden auch östlich des Rheins die Unternehmerverbände verstärkt Druck aufbauen, um die Lage der arbeitenden und erwerbslosen Bevölkerung weiter zu verschlechtern. »Wir sollten den internationalen Wettlauf um die schlechtesten Arbeitsbedingungen behindern, so gut wir können«, so sein Fazit.

Landsiedel will die gesammelten Spendengelder bei einem Besuch in Paris Ende Juni direkt an Gewerkschafter übergeben. Die Kampagne zieht derweil größere Kreise. Anfang der Woche schloss sich auch der hessische Fachbereich Medien der Gewerkschaft Verdi bei einer Landesvorstandssitzung dem Aufruf der GEW an.