Geld für Sozialabbau

Kürzen, kürzen, kürzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel weiht den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in die kommenden Aufgaben ein (Berlin, 19. April) Foto: Axel Schmidt/REUTERS

Die Regierungen der größten und zweitgrößten EU-Volkswirtschaft, Deutschland und Frankreich, zanken seit Monaten über eine gemeinsame Linie bei den anstehenden Reformen der Euro-Zone. Am Sonntag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die Vorschläge aus Paris reagiert und ein bisschen Entgegenkommen gezeigt. Doch die Annäherung bei Themen wie dem Europäischen Währungsfonds (EWF) oder dem sogenannten Investivhaushalt ist zaghaft.

Großbritannien, die drittgrößte Volkswirtschaft der EU, befindet sich derweil in schwierigen Austrittsverhandlungen. In der viertgrößten Ökonomie, Italien, übernahm gerade eine dezidiert Euro-kritische Regierung das Ruder und in der fünftgrößten, Spanien, wurde der Regierungschef vom Parlament gestürzt, ohne dass sein Nachfolger eine stabile Mehrheit hinter sich hätte.

Neoliberale Anreize

In dieser komplexen Gemengelage erhöhte jüngst auch die EU-Kommission mit neuen Reformvorschlägen den Einigkeitsdruck: Mit einer sogenannten Reformhilfe- und Stabilisierungsfunktion soll die Euro-Zone robuster gemacht werden. Neue Hebel zur Durchsetzung von Liberalisierungs-, Privatisierungs- und Kürzungsprogrammen inklusive. Die Vorschläge beruhen auf dem Nikolauspaket, das die Kommission am 6. Dezember 2017 vorgestellt hat. Zwischen aufsehenerregenden Plänen, wie der Einführung eines EU-Finanzministers und dem EWF, fanden die neuen Haushaltsinstrumente damals jedoch wenig Beachtung.

Nun liegen die konkreten Vorschläge auf dem Tisch – rechtzeitig vor dem Euro-Gipfel Ende Juni, auf dem sich die Staats- und Regierungschefs auf konkrete Reformschritte einigen wollen. Doch was steckt drin in dem Paket?

Zunächst die Reformhilfefunktion. Im Windschatten der Krise haben die mächtigen Mitgliedsstaaten der Währungsunion und die EU-Institutionen in den Defizitländern Südeuropas mittels Interventionen der »Troika« weitreichende Kürzungen erzwungen. Der Hebel dazu waren Kredite des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, mit denen sich Länder am Rande der Staatspleite über Wasser halten konnten. Allzugern hätten Kommission, Zentralbank und Co. solche neoliberalen Programme in allen Ländern durchgesetzt. Doch dort, wo der Druck nicht groß genug war, sind sie gescheitert. Zwanglose Instrumente wie das »Europäische Semester« haben sich als zahnlos erwiesen.

Im nächsten EU-Finanzplan soll ein Budget von 25 Milliarden Euro bereitgestellt werden, um Reformen quasi zu kaufen: Wer bereit ist, neoliberale Maßnahmen nach dem Geschmack der Kommission umzusetzen, kann dafür finanzielle und technische Hilfe beantragen. So sollen Anreize geschaffen werden, auch dann radikale Kürzungen durchzusetzen, wenn die Haushaltssituation und die Abhängigkeit von externer Finanzierung das nicht unbedingt erfordern.

Zudem ist eine sogenannte Stabilisierungsfunktion vorgesehen, mit der besonders schwere wirtschaftliche Schocks abgefedert werden sollen. Das betroffene Land soll künftig die Aktivierung dieser Funktion beantragen können. Wird dem Antrag stattgegeben, sollen kurzfristig Darlehen von bis zu 30 Milliarden Euro mobilisiert werden, um das Investitionsniveau aufrechtzuerhalten.

»Solide« Wirtschaftspolitik

Das wäre soweit durchaus vernünftig. Bei den »Troika«-Programmen wurden die betroffenen Länder stets auch gezwungen, die öffentlichen Investitionen zurückzufahren. So wurde die Wirtschaft weiter abgewürgt und die Krise verschärft. Die neue Funktion könnte diesen Fehler beseitigen, hätte sie nicht einen dicken Pferdefuß: Die Voraussetzung für den Zugang zu den Darlehen soll sein, dass im Vorfeld »strenge Kriterien für eine solide Wirtschafts- und Finanzpolitik« erfüllt wurden. Das ist EU-Sprech. Soll heißen: Nur wer in vorauseilendem Gehorsam auch ohne Krise fleißig liberalisiert und gekürzt hat, kann im Krisenfall auf internationale Unterstützung hoffen. Anders gesagt: Wer sich fleißig in die Krise gespart hat, bekommt zumindest Hilfe, wenn er sich wieder rausarbeiten will.

Darüber hinaus beinhaltet die Funktion ein Budget, aus dem EU-Mitgliedsstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, die aber eine Mitgliedschaft in der Euro-Zone anstreben, auf diesem Weg finanziell unterstützt werden sollen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will am liebsten die gesamte EU in die Euro-Zone holen. Da die Mitgliedschaft in der Währungsunion nach deren Krise und den autoritären Eingriffen in nationalstaatliche Zuständigkeitsbereiche vielerorts nicht als sonderlich erstrebenswert gilt, sollen finanzielle Anreize geschaffen werden, die den Beitritt attraktiver machen.

Insgesamt zielen die Vorschläge also darauf ab, die Währungsunion nicht nur stabiler, sondern auch größer und im neoliberalen Sinne einheitlicher zu machen. In Sachen Stabilisierung und Neoliberalisierung passen die Vorschläge gut zu dem, was sich nach Merkels Beitrag zaghaft als Kompromiss zwischen Berlin und Paris andeutet.

Die Akteure haben allerdings völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, wo die Kompetenzen – und die Kosten – angesiedelt werden sollen. Deutschland setzt auf nationale Zuständigkeiten, Frankreich will neue Gremien unter den Euro-Mitgliedsländern schaffen und die EU-Kommission sieht Brüssel in der Pflicht. Ob beim Euro-Gipfel eine Einigung gelingt, ist ungewiss.