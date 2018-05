Italien: Athen fürchtet Auswirkung der Krise

Berlin. Die griechische Regierung befürchtet bei zunehmender finanzieller Instabilität in Italien ein Überschwappen der Probleme auf ihr Land. Man mache sich Sorgen, wenn Italien instabil sei, da diese Lage zusätzliche Probleme schaffen könne, sagte der griechische Außenminister Nikos Kotzias am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas (SPD). Seine Regierung wolle ein »stabiles, proeuropäisches Italien«. (Reuters/jW)