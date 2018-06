Lima. Perus Kapitän Paolo Guerrero ist nach seiner aufgehobenen Dopingsperre wie erwartet in den WM-Kader berufen worden. Die Strafe wegen Dopings für den ehemaligen Bundesligastürmer war nach langem Rechtsstreit am Donnerstag durch das Schweizer Bundesgericht ausgesetzt worden. Mittelfeldspieler Sergio Pena musste seinen Platz daraufhin am Montag für den 34jährigen räumen. (dpa/jW)