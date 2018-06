Nicht ganz angekommen

Eppan. Joachim Löw hätte das WM-Aus für Leroy Sané wohl lieber nicht begründet. Bedrängt von Reportern, erklärte der Bundestrainer am Montag zum besten Nachwuchsspieler der vergangenen Premier-League-Saison (14 Tore und 19 Vorlagen in 49 Partien): »Er ist vielleicht in den Spielen der Nationalmannschaft noch nicht so ganz angekommen.« Die Entscheidung zwischen Sané und Julian Brandt (Leverkusen) sei »sehr eng« gewesen. Außerdem wurden aus dem erweiterten Kader Torwart Bernd Leno, Abwehrspieler Jonathan Tah (beide Leverkusen) und Angreifer Nils Petersen (SC Freiburg) von Löw nach Hause geschickt. (sid/jW)