Schon schwierig

Moskau. »Jemanden zu Hause zu lassen, ist schon sehr schwierig«, sagte Spaniens Trainer Julen Lopetegui, bevor er am Montag seinen 23köpfigen WM-Kader bekanntgab. Neben Stürmer Alvaro Morata (FC Chelsea) verzichtet Lopetegui auch auf den erfahrenen Javi Martinez vom FC Bayern. »Er hat mich nie angerufen oder irgend etwas darüber gesagt«, erklärte Martinez. Unkommentiert ließ Martinez’ Bayern-Kollege Kingsley Coman seine Nichtberücksichtigung in der französischen Équipe Tricolore. Mit weniger Fassung trug Adrien Rabiot, zentraler Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, die gleiche Nachricht des französischen Nationaltrainers Didier Deschamps. Umgehend teilte Rabiot per E-Mail mit, dass er als Reservist nicht zur Verfügung stehe. »Er ist 23, er ist jung. Wäre er 30 und hätte schon 50 Länderspiele, gäbe es vielleicht mildernde Umstände«, sagte Deschamps dazu. Englands Teammanager Gareth Southgate erklärte dem langjährigen Stammkeeper Joe Hart telefonisch, dass er in Russland nicht dabei sein werde. (sid/jW)