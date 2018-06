Türkei: Inflation bei über zwölf Prozent

Istanbul. Die Inflation in der Türkei ist im Mai auf mehr als zwölf Prozent gestiegen. Wie die türkische Statistikbehörde Tüik am Montag mitteilte, erhöhte sich die Preissteigerung um 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat sowie um 1,62 Prozent gegenüber dem April. Getrieben wird die Teuerung durch den seit Monaten anhaltenden Verfall der Lira, der Treibstoff und andere Importe verteuert. Trotz der wachsenden Inflation gewann die Lira am Montag an Wert, da die Märkte darauf spekulierten, dass die Zentralbank erneut intervenieren und die Zinssätze anheben wird, um die Entwicklung einzudämmen. (AFP/jW)