Hongkong. Wie das an der Hongkonger Börse gelistete Unternehmen »Samsonite« am Freitag mitteilte, habe Konzernchef Ramesh Tainwala seinen Posten aus »persönlichen Gründen« aufgegeben. Vergangene Woche hatte die Investmentfirma Blue Orca Capital dem »Samsonite«-Chef vorgeworfen, in einigen Dokumenten fälschlicherweise angegeben zu haben, einen Doktortitel in Betriebswirtschaft zu besitzen. (dpa/jW)