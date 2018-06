Kim bereit zu Denuklearisierung

Pjöngjang. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat die Bereitschaft seines Landes bekräftigt, die Koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen. Diese Haltung sei »unerschütterlich, einheitlich und fest«, zitierte ihn am Freitag die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Kim habe dies bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Pjöngjang erklärt.

Russland schließt auch ein Gipfeltreffen von Präsident Wladimir Putin mit Kim noch in diesem Jahr nicht aus. Die Modalitäten müssten über diplomatische Kanäle abgestimmt werden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. (Xinhua/dpa/jW)