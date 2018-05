Geheime Truppe

Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, kommentierte am Mittwoch eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage zur »Counter Terrorism Group«:

Nach einer Gesetzesänderung kooperiert das Bundesamt für Verfassungsschutz mit 29 europäischen Geheimdiensten in Den Haag. Eine gemeinsame Datensammlung der informellen Gruppe steht laut der niederländischen Geheimdienstkommission rechtlich auf wackligen Füßen. Die »Counter Terrorism Group« (CTG) gehört zum sogenannten Berner Club, dem informellen Zusammenschluss von Inlandsgeheimdiensten der EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegens und der Schweiz. Seit 2016 betreibt die CTG ein »operatives Zentrum« in Den Haag. Die niederländische Kommission für die Überwachung der Nachrichten- und Sicherheitsdienste fordert, dass dieses von der CTG besser kontrolliert wird. Auch die fehlende Zusammenarbeit nationaler Datenschutzbehörden wird bemängelt.

Die Bundesregierung vertraut darauf, dass an der CTG teilnehmende Geheimdienste die Informationen »zweckgemäß« nutzen. Ich glaube das nicht und sehe mich durch den Skandal um das österreichische Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bestätigt, bei dem aus Deutschland angelieferte Informationen verlustig gingen. Das Bundesinnenministerium will laut der Antwort hieraus keine Konsequenzen ziehen.

Ich habe mich in mindestens zehn kleinen Anfragen nach der CTG erkundigt. In keinem Fall hat die Bundesregierung wesentliche Informationen mitgeteilt. Weder nennt das Bundesinnenministerium teilnehmende Dienste, noch erfahren wir Einzelheiten zu Personal und Kosten des Zentrums. Auch die Beschaffenheit der CTG-Datenbank oder eingesetzte Such- und Analysewerkzeuge bleiben geheim.

Als Grund für die Heimlichtuerei gilt die »Drittpartei-Regel«, wonach in einer Freigabeanfrage alle 30 Dienste bestimmen dürfen, welche Informationen an Parlamentarier weitergegeben werden. Jetzt kommt heraus: In keinem einzigen Fall hat sich die Bundesregierung bei der CTG um eine solche Freigabe bemüht. Das zeigt, wie das parlamentarische Informationsrecht von der Bundesregierung geringgeschätzt wird.

Zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt teilte der Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Christian Hoßbach, am Mittwoch mit:

(…) Die Ausbildungsplatzlücke ist in der Region weiterhin beträchtlich. Im Zeitraum von 2016 bis 2017 ist die Zahl der unversorgten Ausbildungsbewerberinnen und -bewerber in Berlin um knapp 40 Prozent und in Brandenburg um 23,6 Prozent gestiegen. In Berlin hätte es statistisch nur für die Hälfte der noch unversorgten Bewerberinnen und Bewerber überhaupt einen Ausbildungsplatz gegeben. Es ist unverantwortlich, dass nach wie vor Tausenden jungen Leuten diese wichtige Zukunftsperspektive verwehrt bleibt. Dabei gibt es für Unternehmen keinerlei Ausreden: Die Arbeitsagentur stellt ausreichend Hilfen und Unterstützungsleistungen für Auszubildende mit besonderem Förderbedarf zur Verfügung.

Nur wenn die Unternehmen heute in die duale Ausbildung investieren, können sie den Fachkräftebedarf von morgen sichern. Entscheidend sind die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Ausbildungsplätze, eine anständige Ausbildungsvergütung und gut ausgestattete Berufsschulen in Berlin und Brandenburg. Auch die Weiterqualifizierung der Beschäftigten muss eine höhere Priorität einnehmen, um ihre Potentiale für die Zukunft zu sichern.