Houston. Das Traumfinale in der NBA ist perfekt: Zum vierten Mal in Serie trifft ab Donnerstag Champion Golden State Warriors im Playoff-Endspiel auf die Cleveland Cavaliers. Durch einen 101:92-Sieg entschied der Titelverteidiger die Best-of-Seven-Serie am Montag (Ortszeit) bei den Houston Rockets mit 4:3 für sich. Das Team von Trainer Steve Kerr holte in der zweiten Spielhälfte dank seiner Superstars Kevin Durant und Stephen Curry einen Elf-Punkte-Rückstand auf. (dpa/jW)