Frankfurt am Main. Die Referees Daniel Schlager und Robert Schröder erweitern ab der kommenden Saison das Aufgebot der Bundesliga-Schiedsrichter. Wie der Deutsche Fußballbund am Dienstag mitteilte, bestätigte das Präsidium eine entsprechende Vorlage der Schiedsrichterkommission Elite. Damit werden in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga 26 statt bislang 24 Unparteiische zum Einsatz kommen. Grund für die Aufstockung ist der dauerhafte Einsatz des Videoassistenten im Oberhaus sowie die geplante Offlinetestphase für Videoschiedsrichter in der 2. Bundesliga. (dpa/jW)