Frankfurt am Main. Die Ära von Alexander Meier bei Eintracht Frankfurt ist beendet. Der 35jährige erhält beim DFB-Pokalsieger keinen neuen Vertrag, teilten die Hessen am Montag abend mit. »Eintracht Frankfurt war über 14 Jahre meine sportliche Heimat, und es hat mir immer sehr viel bedeutet, für diesen Klub zu spielen«, sagte Meier in einer Mitteilung. »Jeder weiß, dass ich gerne weiter für die SGE gespielt hätte. Aber ich respektiere natürlich die Entscheidung des Vereins.« Meier hatte seit 2004 insgesamt 336 Erst- und Zweitligaspiele für die Eintracht bestritten, in denen er 119 Tore erzielte. Für die Zeit nach der Spielerkarriere besitzt Meier in Frankfurt einen Anschlussvertrag – die Funktion, die er dann bei der Eintracht übernehmen wird, ist noch offen. Er soll Anfang August beim Supercup gegen Bayern München offiziell verabschiedet werden. (dpa/jW)