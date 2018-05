Augsburg: Großeinsatz bei AfD-Parteitag

Augsburg. Nach eigenen Angaben bereitet sich die Augsburger Polizei wegen des Bundesparteitags der AfD auf den größten Einsatz in der Geschichte der Stadt vor. Rund 2.000 Beamte zusätzlich werden wegen des Parteitags (30. Juni/1. Juli) im Einsatz sein, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums, Thomas Rieger, ankündigte. Es sind Demonstrationen angemeldet, zu denen jeweils mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden. Die Polizei befürchtet laut Nachrichtenagentur dpa »Krawalle von gewaltbereiten Linksautonomen« und arbeitet an einem Schutzkonzept für etliche Gebäude auch in der Innenstadt. Der Parteitag selbst wird am Stadtrand im Messezentrum stattfinden. (dpa/jW)