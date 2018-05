USA und EU verhandeln in Paris

Brüssel. Im Handelsstreit zwischen den USA und der EU wird die Zeit für eine Einigung knapp. Wenige Tage vor Ablauf einer Frist Washingtons war am Dienstag unklar, wie die EU die drohenden Zölle auf Stahl- und Aluminiumlieferungen noch abwenden könnte. Am Mittwoch soll es Treffen hochrangiger Vertreter beider Seiten geben. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström wird laut eines Kommissionssprechers am Rande der OECD-Konferenz in Paris mit US-Handelsminister Wilbur Ross sprechen. Zudem sei ein getrenntes Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer geplant. (Reuters/jW)