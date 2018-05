Die jüdische Kopfbedeckung, wegen der ein junger Israeli Mitte April in Berlin-Prenzlauer Berg von einem 19jährigen Syrer angegriffen worden war, wird ab Donnerstag im Jüdischen Museum Berlin ausgestellt. »Die Kippa des Anstoßes« ist der Titel des Exponats. Dargestellt werden sollen auch die Hintergründe der Solidaritätskundgebung »Berlin trägt Kippa« vom 25. April. Mit der Vitrine, in der als erstes die Kippa ausgestellt wird, will das Museums in Zukunft schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren. (dpa/jW)